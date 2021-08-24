Memur zammı belli oldu! Kim ne kadar maaş alacak?

Memur ve memur emeklileri 2022'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2023'ün ilk 6 ayında yüzde 8, ikinci 6 ayında ise yüzde 6 artı enflasyon farkları alacak. Dün açıklanan zam oranı sonrası milyonlarca memur yeni maaşlarını merak eder oldu. İşte kalem kalem memurların zamlı maaşları

Hükümet ve memur konfederasyonları, memur ve memur emeklisi maaş zammı konusunda anlaşma sağladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022'nin ilk 6 ayında yüzde 5 + enflasyon farkı, ikinci 6 ayında yüzde 7 + enflasyon farkı, 2023'ün ilk 6 ayında yüzde 8 + enflasyon farkı, ikinci 6 ayında ise yüzde 6 + enflasyon farkı oranında zam yapılacağını duyurdu.

SENDİKA İKRAMİYESİ 400 LİRAYA ÇIKTI

Toplu sözleşme görüşmeleriyle sendika üyesi olan 2 milyon memurun sendika ikramiyesi 135 liradan 400 liraya çıkarıldı.

3600 EK GÖSTERGEDE TARİHİ KARAR

3600 ek gösterge konusunda da tarihi bir karar alındı. 3600 ek gösterge ilk defa mutabakat metnine girdi. Bakan Bilgin, "Masada anlaşılan konuların başında 3600 ek gösterge geldi. Gelecek yıl içinde bu konuda çalışma yapılacak ve hayata geçirilecek. Çalışmamızı yaptıktan sonra, kanun çıkarılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

KÜMÜLATİF ARTIŞ YÜZDE 38

Yapılan zamla birlikte sendika üyesi bekar idari hizmetler sınıfında 4.060 TL alan bir memurun maaşı gelecek yılın ilk yarısında 4.580 TL, ikinci yarısında da 4.900 TL'ye çıkacak. Bir sonraki yıl ise ilk yarıda 5.292 TL, ikinci altı ayda da 5.610 TL olacak. Böylece iki yıllık kümülatif artış yüzde 38.17 olacak. Bir mühendisin 7.359 TL olan maaşı gelecek yıl ilk yarıda 7.814, ikinci yarıda da 8.361 TL'ye çıkacak. 2023 yılında da ilk yarıda 9.030, ikinci altı ayda da 9.572 TL'ye yükselecek.