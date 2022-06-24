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Memur zammı ve asgari ücret zammı ile ilgili önemli gelişme!

Bakan Vedat Bilgin, kamu çalışanlarına enflasyon farkının üzerinde zam yapılacağını söyledi. Bilgin, asgari ücretle görüşmelerin sürdüğünü, önümüzdeki hafta açıklama yapılacağını kaydetti

Memur zammı ve asgari ücret zammı ile ilgili önemli gelişme!
24 Haziran 2022 Cuma 16:21

Temmuzda kamu çalışanlarına enflasyon farkının üzerinde zam yapılacak.

Açıklama, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi.

Bilgin, "Temmuzda yapacağımız düzenlemelerle kamu çalışanlarımıza nefes aldıracağız. Enflasyon diyelim ki yüzde 37-40... Ne gerçekleşirse bunun üzerinde kamu çalışanlarımıza zam yapacağız" diye konuştu.

Asgari ücrette artış konusuna da değinen Bilgin, "Görüşmeler sürüyor, önümüzdeki hafta açıklayacağız" dedi.

Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Biz yüzde 50'nin üzerinde asgari ücreti artırdık. Aralık sonu yaptığımız güncelleme enflasyon nedeniyle unutuldu. Bunun işsizliğe neden olacağı iddia edildi ama öyle olmadı. Biz ekonomideki bütün gelişmeleri sosyal politikalarla destekledik. 3600 ek gösterge meselesini bütün çalışanlara ve gruplara yaydık. 5.3 milyon kamu çalışanı bu düzenleme ile ek haklara sahip oldu."

Etiketler; #vedat bilgin #zam #memur zammı #asgari ücret zammı
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