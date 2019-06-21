Menemenli galericiler yeterlilik belgesi aldı

Menemenli oto galericileri Mesleki Yeterlilik Belgelerini törenle aldı. Düzenlenen törende esnaf kesiminin talebini dikkate alan Belediye Başkanı Serdar Aksoy, en kısa sürede Menemen'e bir Oto Galericileri Sitesi'nin yapılacağını açıkladı.

İESOB Usta Belgelendirme ile Menemen Esnaflar Odası işbirliğinde gerçekleştirilen sınavların ardından, Menemen bölgesinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan 39 üyenin sertifikaları törenle verildi. Mesleki Yeterlilik Belgeleri'nin (Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5) takdim edildiği törene İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Menemen Esnaf Odası Başkanı Ziya Demir, İzmir Oto Galericileri Odası Başkanı Zafer Dursun, Menemen Sanatkarlar Odası Başkanı Salih Can Kahvecioğlu, Menemen Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hilmi Kurtoğlu da katıldı.

Belgesiz çalışamayacaklar

AB'ye uyum çalışmaları çerçevesinde mesleklere standartlar getirildiğine dikkat çeken İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, "Belirlenen meslek dallarında belge mecburiyeti getirildi. Nasıl ki diploması olmayan biri eczane açamaz, doktor muayene yapamaz ise, artık kapsamdaki dallarda mesleki yeterlilik belgesi bulunmayanlar da o meslekte çalışamayacak veya işyeri açamayacaklar" dedi.

Site sözü

Esnafın verdiği hizmetin kalitesini artıracak çalışmalara öncelik verdiklerini kaydeden Menemen Esnaf Odası Başkanı Ziya Demir ise, ilçede ikinci el araç alım satımı yapan üyelerin sanayi sitesine ihtiyaç duyduklarını dile getirdi. Menemen'in 200 bin nüfuslu bir şehir olduğunu kaydeden belediye başkanı Serdar Aksoy da konuların muhatapları ile görüşerek çalışmaları yönlendirdiğini belirtti. Menemen'de oto galericilerine yönelik siteye ihtiyaç olduğunu kabul eden Aksoy şunları söyledi: "Oda yöneticilerimizle ve galerici esnafıyla birlikte oturalım ve konunun fizibilitesini hazırlayarak karar alalım. Bu alandaki sıkıntıları ve çözüm yollarını en iyi siz biliyorsunuz. Vakit kaybetmeye gerek yok, işbirliği yaparak ilçemizin ihtiyacını giderelim. Hemen önümüzdeki hafta toplanarak bir alternatif yer belirleyelim ve en kısa sürede Menemen Galericiler Sitesi'ni yapalım."