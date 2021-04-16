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Merkez Bankası Başkanı'ndan 128 milyar dolar açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 128 milyar dolar tutarındaki rezervin akıbetine ilişkin iddialara yanıt verdi

Merkez Bankası Başkanı'ndan 128 milyar dolar açıklaması
16 Nisan 2021 Cuma 15:35

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, muhalefetin günlerdir sorduğu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi. Döviz alım-satımlarının koordinasyon içerisinde yapılabilmesi için Şubat 2017'de Hazine Müsteşarlığı ile protokol imzaladıklarını bildiren Kavcıoğlu şunları söyledi:

"Protokolle sağlıksız fiyat oluşumunun engellenmesine, döviz piyasalarındaki arz-talep dengesine ve likidite tesisine katkıda bulunuldu. Söz konusu döviz işlemleri, işlem platformları üzerinden o günkü piyasa koşulları ve fiyatları çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Herhangi bir kesime, banka veya firmaya ayrıcalıklı döviz işlemi gerçekleştirilmesi söz konusu değildir.


"KAYBOLMUŞ BİR VARLIKTAN BAHSETMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Anılan platformlarda piyasa dinamiklerinden bağımsız, piyasa dışı fiyatlardan belirli taraflar seçilerek işlem yapılması mümkün değildir. Bilanço varlık yükümlülük denkliği açısından bakıldığında, ortada kaybolmuş bir varlıktan bahsetmek mümkün değildir."

Etiketler; #merkez bankası #128 milyar dolar #dolar #şahap kavcıoğlu
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