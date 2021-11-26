BORNOVA SOKAĞI YENİLENİYOR
BORNOVA SOKAĞI YENİLENİYOR
0
CANLI YAYINDA İNTİHAR ETTİ!
CANLI YAYINDA İNTİHAR ETTİ!
0
İZMİR'DE KADIN ANITI AÇILDI
İZMİR'DE KADIN ANITI AÇILDI
0
ERDOĞAN'A HAKARETTEN HAKİM KARŞISINDA
ERDOĞAN'A HAKARETTEN HAKİM KARŞISINDA
0

Merkez Bankası Başkanı'ndan 'enflasyon' açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir" dedi

Merkez Bankası Başkanı'ndan 'enflasyon' açıklaması
26 Kasım 2021 Cuma 12:41

TCMB, Finansal İstikrar Raporu'nun Kasım 2021 sayısını yayımladı. Raporda ifadelerine yer verilen TCMB Başkanı Kavcıoğlu, Finansal İstikrar Raporu'nun son sayısından bu yana, iktisadi faaliyetteki güçlü toparlanma eğiliminin aşılamanın hızlanması ve dış talebin desteği ile sürdüğünü bildirdi. İhracattaki canlı seyir ve turizm sektöründeki toparlanmanın cari işlemler dengesindeki iyileşmeyi desteklediğini belirten Kavcıoğlu, "İktisadi faaliyetteki güçlü seyir reel sektör firmalarının ciro, karlılık ve likidite göstergelerine olumlu yansımaktadır. Reel sektör yabancı para (YP) pozisyonundaki iyileşme devam etmektedir. Salgınla birlikte artan reel sektör ve hane halkı borçluluk oranları salgın öncesi seviyelerine gerilemiştir. Hane halkı finansal varlıklarının yükümlülüklerine göre daha fazla artması bireylerin borç ödeme kapasitesini desteklemiştir. 2021 yılında kredi büyümesindeki yavaşlama temelde ticari kredilerden kaynaklanırken, para politikasında yakın dönemde yapılan güncellemeler sonrasında ticari kredi büyümesi toparlanmaktadır. Cari denge ve enflasyon görünümü için önem arz eden bireysel kredi büyümesine yönelik güçlendirilen makroihtiyati çerçevenin etkileri yakından takip edilmektedir" dedi.

YÜZDE 5 HEDEFİ

Kavcıoğlu, bankacılık sektörü aktif kalitesindeki olumlu görünümün korunduğunu ve sektörün likidite şoklarına karşı yeterli tamponun bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sektörün karlılık performansındaki iyileşme sermaye yeterliliğini desteklemektedir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makro ekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır. Bu çerçevede, finansal istikrara ilişkin güncel durum ve görünümle birlikte küresel ve yurt içi makro ekonomik gelişmelere yer verdiğimiz Finansal İstikrar Raporumuzun 33’üncü sayısının okuyucular için faydalı olmasını dilerim."


Kaynak: DHA
Etiketler; #merkez bankası #enflasyon #şahap kavcıoğlu
Önceki Haber
Meteoroloji'den yağmur ve sel uyarısı!
Sonraki Haber
Karşıyaka'nın derdi gol
Alkola yine zam geldi!
Alkola yine zam geldi!
0
Migros, bisikletli park alanına sahip mağazalarını yaygınlaştırıyor
Migros, bisikletli park alanına sahip mağazalarını yaygınlaştırıyor
0
Asgari ücret için ilk toplantının tarihi belli oldu! Yüzde 30 zam bekleniyor!
Asgari ücret için ilk toplantının tarihi belli oldu! Yüzde 30 zam bekleniyor!
0
Benzine, motorine, LPG'ye yeni zam iddiasına EPDK'den yalanlama!
Benzine, motorine, LPG'ye yeni zam iddiasına EPDK'den yalanlama!
0
Ekonomist Acar: Merkez Bankası’nın takati yok!
Ekonomist Acar: Merkez Bankası’nın takati yok!
0
İZTO Başkanı Özgener’den Merkez Bankası çıkışı: Güven sağlamalı
İZTO Başkanı Özgener’den Merkez Bankası çıkışı: Güven sağlamalı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.