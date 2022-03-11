Merkez Bankası dolar ve enflasyon beklentisini açıkladı! Rakamlar hiç iç açıcı değil!

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 34,06'dan yüzde 40,47'ye, yıl sonu dolar beklentisi ise 16,04'ten, 16,68'e yükseldi.

Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 50 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2022 yılı Mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı. Buna göre yıl sonu dolar beklentisi 16,68 TL'ye, yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 40,47'ye yükseltildi.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 34,06 iken bu anket döneminde yüzde 40,47'ye yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 24,83'den yüzde 26,43'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 15,42'den yüzde 17,03'e çıktı.

Cari yıl sonu dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 16,04 TL iken, bu anket döneminde 16,68 oldu. 12 ay sonrası dolar beklentisi ise bir önceki anket döneminde 16,62 TL iken, bu anket döneminde 17,42 TL olarak gerçekleşti.