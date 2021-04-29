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Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti!

Merkez Bankası (TCMB) yıl sonu tüketici enflasyonu tahminini yüzde 9,4'ten yüzde 12,2'ye yükseltti

Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti!
29 Nisan 2021 Perşembe 11:12

Merkez Bankası (TCMB), yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 9,4’ten yüzde 12,2’ye yükseltti. Ocak sonunda açıklanan yıl sonu tahminine göre 2,8 puanlık artış kaydedildi.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2021 yılının ikinci enflasyon raporu toplantısında yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

* Uluslararası emtia fiyatlarındaki yukarı seyir, güçlü talep, tedarik arz kısıtları, enflasyon beklentilerindeki yüksek seyir enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam etmekte

* Enflasyon eğilimi Nisan’da da iyileşmeye devam etmekle birlikte yüksek düzeylerini koruyacağını öngörmekteyiz

* Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon rakamları henüz arzu edilen seyre işaret etmemekte

* TÜFE’deki ağırlık güncellemesinin Ocak tahmin patikasına etkisi Nisan’da 0.5 puana ulaştıktan sonra kademeli azalarak yıl sonunda ortadan kalkacak

* Çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonları artarken eğilimleri bir miktar iyileşmeyle birlikte yüksek seyretmeye devam etti.

Etiketler; #merkez bankası #enflasyon #enflasyon tahmini
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