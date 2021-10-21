ROBOTU GÖZALTINA ALDILAR!
ROBOTU GÖZALTINA ALDILAR!
0
HAYATA DANSLA TUTUNDU
HAYATA DANSLA TUTUNDU
0
İYOT EKSİKLİĞİNE DİKKAT!
İYOT EKSİKLİĞİNE DİKKAT!
0
70 YAŞINDA ANNE OLDU
70 YAŞINDA ANNE OLDU
0

Merkez Bankası faiz indirdi. Dolar da altın da uçuşa geçti

Merkez Bankası yine faiz indirdi. Faiz kararı sonrası dolar da altın da rekor kırdı

Merkez Bankası faiz indirdi. Dolar da altın da uçuşa geçti
21 Ekim 2021 Perşembe 14:19

Merkez Bankası geçtiğimiz günlerde faiz indirmiş ve bu yüzden dolar hızla yükselişe geçmişti. Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı karar merakla bekleniyordu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası bürokratlarına seslenerek 'vatandaşı perişan edecek kararlar almayın' demişti. Ancak Merkez Bankası faiz düşürmeye devam etti.

Merkez Bankası'nın kararı sonrası dolar da altın da yükselişe geçti. Dolar 9,44 lirayı görürken altının gram fiyatı da 541 lira oldu.

Etiketler; #merkez bankası #faiz kararı #dolar #altın
Önceki Haber
Merkez Bankası yine faiz indirdi!
Sonraki Haber
Babacan: İktidarın ülkeyi krizden çıkarma ihtimali yok
Güzellik fuarı İzmir’de kapılarını açtı
Güzellik fuarı İzmir’de kapılarını açtı
0
Merkez Bankası yine faiz indirdi!
Merkez Bankası yine faiz indirdi!
0
Otobüs firmaları isyanda: Kontak kapatma noktasına geldik
Otobüs firmaları isyanda: Kontak kapatma noktasına geldik
0
ESİAD Başkanı Karabağlı: Sağlıklı ekonomi için adalet şart!
ESİAD Başkanı Karabağlı: Sağlıklı ekonomi için adalet şart!
0
LPG'ye yine zam geliyor!
LPG'ye yine zam geliyor!
0
Facebook isim değiştiriyor
Facebook isim değiştiriyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.