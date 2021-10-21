Merkez Bankası faiz indirdi. Dolar da altın da uçuşa geçti

Merkez Bankası yine faiz indirdi. Faiz kararı sonrası dolar da altın da rekor kırdı

Merkez Bankası geçtiğimiz günlerde faiz indirmiş ve bu yüzden dolar hızla yükselişe geçmişti. Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı karar merakla bekleniyordu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası bürokratlarına seslenerek 'vatandaşı perişan edecek kararlar almayın' demişti. Ancak Merkez Bankası faiz düşürmeye devam etti.

Merkez Bankası'nın kararı sonrası dolar da altın da yükselişe geçti. Dolar 9,44 lirayı görürken altının gram fiyatı da 541 lira oldu.