Merkez Bankası kararı yorumu: Tarihe ibret olarak sunulacak

Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 14'te sabit bıraktı. Kararı değerlendiren Ekonomist Uğur Civelek, piyasanın manipüle edilmeye çalışıldığını belirterek vatandaşlar açısından hiçbir şeyin değişmeyeceğini söyledi. Civelek, alınan kararların tarihe ibret olarak sunulacağını da söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Önceki 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime giden Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, dün gerçekleştirdiği Para Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi. Merkez Bankası'nın kararını değerlendiren Ekonomist Uğur Civelek, "Merkez Bankası'nı anlamak pek mümkün değil. Aralık ayında olan büyük skandal dalgalanmanın sorumlusu Merkez Bankası yönetimi ve Para Politikası Kurulu üyeleridir. Herhalde 'çok aşırıya gitmişiz' diyerek bir takım mazeretlerle faiz değiştirmiyorlar. Bu nedenle de Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'na güvenmiyorum. Faizleri değiştirmediler, kamu bankaları döviz satıyor. Piyasayı manipüle etmeye çalışıyorlar" dedi.

Algı oluşturmak için döviz satacaklar

Para Politikası Kurulu Toplantısı sonrası Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamayı da değerlendiren Civelek, "Yapılan açıklamada cümleler o kadar uzun ki anlaşılmıyor. Ne dediklerini kendileri bile bilmiyor. Cumhurbaşkanı ne derse onu yapıyorlar. Herhalde Cumhurbaşkanı'nı faiz düşüşü olmaması noktasında çok zor ikna ettiler. Ama bunu söyleyebilecek noktada değiller. Onun için laf salatası yapıyorlar.Bir yandan da kur geri gidiyormuş algısı oluşturmak için piyasaya döviz satacaklar" diye konuştu.

Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz

Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceğine yönelik açıklamalarına ilişkin ise Civelek, "Üç aydır akılları neredeydi. Bu yönde politika benimseyecek olanlar son üç ayda yapılanları yapmazdı. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Ben son 6 ayda yaptıklarına bakarak Merkez Bankası yönetimine ve Para Politikası Kurulu üyelerine güvenmiyorum. Son altı ayda yapılan yanlışları tekrarlayabilirler. Siyasi vesayet altındalar, ettikleri yeminin gereğini yapamıyorlar" değerlendirmelerinde bulundu.

Tarihe ibret olarak sunulacak

"Normal piyasadan ve hukuk devleti içinde olabilecek şeylerden bahsetmiyoruz" diyerek sözlerini sürdüren Civelek, "Bankalar telefonlarla sürekli tehditler gidiyor. İlk çeyreğin ve ilk altı ayın sonunda döviz hesaplarının yüzde 10'u ve yüzde 20'sini kademeli olarak TL'ye çevirmek zorunda bırakılıyorlar. Bankacılar müşterilerine masal anlatmak zorunda. Bu bir tiyatro. Bankalara, Merkez Bankası bir rol yazmış, BDDK da sıkıştırıyor ya bu rolü oynayacaklar ya da sonuçlarına katlanacaklar. Normal piyasadan ve hukuk devleti içinde olabilecek şeylerden bahsetmiyoruz. Yüzde 14 faiz sabit bırakıldı ama enflasyon yüzde 36. Hangi dezenflasyondan bahsediyorlar? Hangi enflasyon köpüğünden bahsediyorlar? Anlayan birine anlatsınlar. Son altı ayda enerjiye gelen zamlara baksınlar. Yüzde 50'den aşağı zam var mı? Bu Para Politikaları Kurulu'nun aldığı kararların kendine has olduğunu ve tarihte ibret olarak sunulacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Hiçbir şey değişmeyecek

Merkez Bankası'nın kararı sonrası vatandaşlar açısından piyasada olumlu bir gelişme olmayacağını da dile getiren Civelek, karar sonrası piyasa değişecekmiş gibi bir algı oluşturmaya çalışacağını ancak hiçbir şeyin değişmeyeceğini söyledi.