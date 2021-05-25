Merkez Bankası'nda o isim görevden alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevden alındı yerine Prof. Dr. Semih Tümen atandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararıyla Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevden alındı. Özbaş'ın görevden alınmasıyla yerine Prof. Dr. Semih Tümen atandı. Yayımlanan kararda "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcısı Oğuzhan Özbaş 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince görevden alınmış ve bu suretle boşalan Türkiye Cumhuriyet Merkes Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcılığına, 1211 sayılı Kanunun 29'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Semih Tümen atanmıştır" denildi.