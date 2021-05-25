TRUMP'A ŞOK DAVA!
TRUMP'A ŞOK DAVA!
0
HİNDİSTAN'DA YENİ BİR SALGIN!
HİNDİSTAN'DA YENİ BİR SALGIN!
0
ALTIN NE KADAR OLDU?
ALTIN NE KADAR OLDU?
0
İZMİR'DE TİYATRO ZAMANI
İZMİR'DE TİYATRO ZAMANI
0

Merkez Bankası'nda o isim görevden alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevden alındı yerine Prof. Dr. Semih Tümen atandı

Merkez Bankası'nda o isim görevden alındı
25 Mayıs 2021 Salı 08:48

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararıyla Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevden alındı. Özbaş'ın görevden alınmasıyla yerine Prof. Dr. Semih Tümen atandı. Yayımlanan kararda "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcısı Oğuzhan Özbaş 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince görevden alınmış ve bu suretle boşalan Türkiye Cumhuriyet Merkes Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcılığına, 1211 sayılı Kanunun 29'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Semih Tümen atanmıştır" denildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #merkez bankası #merkez bankası görevden alma
Önceki Haber
Bakan Soylu hem sordu hem yanıtladı!
Sonraki Haber
Yasak aşk şüphesi ölümle bitti!
Altın ne kadar oldu?
Altın ne kadar oldu?
0
Dolar yeni haftaya yükselerek başladı
Dolar yeni haftaya yükselerek başladı
0
Ege ihracatçıları devlet desteği istedi
Ege ihracatçıları devlet desteği istedi
0
Esnaf odası başkanından 5 bin TL destek açıklaması: Sürekli hale getirilmeli
Esnaf odası başkanından 5 bin TL destek açıklaması: Sürekli hale getirilmeli
0
Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı!
Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı!
0
Benzine ve motorine zam geldi
Benzine ve motorine zam geldi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.