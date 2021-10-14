Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği sonrası dolarda yükseliş hız kazandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası'nda üst düzey görevli üç kişiyi görevden aldı ve yerine yeni atamalar yaptı. Bunun üzerine dolar rekor kırmaya devam etti. Dolar güne 9,15 liradan başladı

Dolardaki yükseliş bir türlü önlenemiyor. Merkez Bankası'nın faiz düşürmesi dolar yeniden hızla yükselişe geçmişti. Dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştü. Görüşme sonrası gece Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen, Başkan Yardımcısı Dr. Uğur Namık Küçük, Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı. Görevden almalar sonrası dolarda yükseliş hız kazandı. Tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar saat 8:46 itibariyle 9,15 lira seviyesinden işlem görüyor.