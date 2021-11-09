Merkez Bankası'ndan yeni karar!

Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'inde yaptığı değişikliklerle, döviz cinsi mevduat için zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde 200 baz puan artırıldı. TL zorunlu karşılıkların altın cinsinden tesis edilmesinde üst limit yüzde 15'ten yüzde 10'a düşürüldü

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan TCMB Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, yabancı para yükümlülükler için döviz cinsinden mevduat ve katılım fonuna uygulanan zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırıldı. Böylelikle vadesiz, ihbarlı ve 1 yıla kadar tüm vadelerde mevduat ve katılım fonu hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 25 oldu.

ORANLAR YÜKSELTİLDİ

Söz konusu oran 1 yıl ve daha uzun vadelerde ise yüzde 19 olarak belirlendi. Zorunlu karşılık oranları kıymetli maden depo hesaplarında vadesiz, ihbarlı ve 1 yıla kadar tüm vadeler için yüzde 24'ten yüzde 26'ya, 1 yıl ve daha uzun vadelerde ise yüzde 20'den yüzde 22'ye yükseltildi.

Müstakrizlerin fonları kapsamında yabancı para yükümlülükler için zorunlu karşılık oranı da 200 baz puan artırılarak yüzde 25'e çıkarıldı. Yabancı para diğer yükümlülükler için zorunlu karşılık oranlarında değişiklik yapılmadı.

Yayımlanan kararın 28 Ekim 2021 tarhinden itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi.

AÇIKLAMA GELDİ

Merkez Bankası'ndan Zorunlu Karşılıklar hakkında açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, zorunlu karşılık düzenlemesinde değişikliğe gidildiği hatırlatılarak "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğinin artırılması için zorunlu karşılık düzenlemesinde değişikliğe gitmiştir. Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz ve standart altın cinsinden tesis edilmesi imkânları daha önce atılan adımlarla kademeli olarak azaltılmış ve 1 Ekim 2021 tarihinde Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilmesi imkânı sonlandırılmıştı. Bu defa, Türk lirası zorunlu karşılıkların standart altın cinsinden tesis edilmesi imkânı azami oranı yüzde 15'ten yüzde 10'a düşürülmüştür. Söz konusu imkân kademeli olarak azaltılarak sonlandırılacaktır" ifadeleri kaydedildi.

YABANCI PARA MEVDUATI/KATILIM FONUNA UYGULANAN ZORUNLU KARŞILIK ORANLARI

Yapılan değişikliklerin 28 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtilen açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Ayrıca, yabancı para mevduat/katılım fonuna uygulanan zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmıştır. Alınan bu kararlarla, Türk lirası cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin yaklaşık 7,4 milyar TL, yabancı para cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin ise yaklaşık 3,8 milyar ABD doları karşılığı tutarında artması öngörülmektedir. Söz konusu değişiklikler, tesisi 12 Kasım 2021 tarihinde başlayacak olan 28 Ekim 2021 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacaktır."