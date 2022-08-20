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Merkez Bankası'ndan yeni karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Merkez Bankası'ndan yeni karar! Resmi Gazete'de yayımlandı
20 Ağustos 2022 Cumartesi 07:35

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 'Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'inde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, zorunlu karşılığa tabi krediler için yüzde 20 olan zorunlu karşılık tesis oranı bankalar için yuzde 30 oldu. Bileşik faiz oranının 1,4 katı üstünde bir faizle kullandırılan kredilerde kredi tutarının yüzde 20'si bloke edilecek. 1,8 katı üzerinde faizli kredilerde ise bloke oranı yüzde 90 olacak. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #merkez bankası #resmi gazete #zorunlu karşılıklar
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