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Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı

Merkez Bankası anketinde yıl sonu dolar/TL beklentisi 9,22'den 9,98'e yükseldi. 12 ay sonrası kur beklentisi ise 10,01'den 10,93'e sıçradı

Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
12 Kasım 2021 Cuma 10:58

Merkez Bankası (TCMB), kasım ayı piyasa katılımcıları anketi verilerini açıkladı.

Buna göre, ekim anketinde 9,22 olan 2021 yıl sonu dolar/TL beklentisi, kasım anketinde 9,98'e yükseldi.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 10,01 TL iken, bu anket döneminde 10,93 TL olarak gerçekleşti.

Öte yandan, ankette yıl sonu için öngörülen 9,98 seviyesi bugün görüldü.

BEKLENTİ ENFLASYONDA ATARKEN, FAİZDE DÜŞTÜ

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 17,63 iken, bu anket döneminde yüzde 19,31 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 13,91 iken, bu anket döneminde yüzde 15,61 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11,27 ve yüzde 11,76 olarak gerçekleşti.

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 17,82 iken, bu anket döneminde yüzde 15,53 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,63 iken, bu anket döneminde yüzde 15,25 olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,9 iken bu anket döneminde yüzde 9,2 olarak gerçekleşti.

GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi yüzde 4,2 oldu.

2021 yılı Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 48 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Etiketler; #merkez bankası #dolar #enflasyon beklentisi
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