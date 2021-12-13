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Merkez Bankası yine döviz kuruna müdahale ediyor

Sabah saatlerinden itibaren döviz kurları hızlı bir şekilde yükselişe geçti. Bunun üzerine Merkez Bankası dövize müdahale edildiğini açıkladı

Merkez Bankası yine döviz kuruna müdahale ediyor
13 Aralık 2021 Pazartesi 12:59

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini açıkladı.

TCMB tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi. Merkez Bankası daha önce 1- 3 ve 10 Aralık tarihlerinde dövize müdahale edildiğini duyurmuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #merkez bankası #dolar #döviz kuru #müdahale
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