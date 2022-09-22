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Merkez Bankası yine faiz düşürdü! Dolar yükselti, TL değer kaybetti

Merkez Bankası yine faiz düşürdü! Dolar yükselti, TL değer kaybetti
22 Eylül 2022 Perşembe 14:43

Merkez Bankası yılın dokuzuncu toplantısında yüzde 13 olan politika faizini sürpriz bir kararla yüzde 12'ye indirdi. Dolar/TL, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından 18.40 ile tarihi zirvesini yeniledi.

Merkez Bankası'nın faiz indirme kararının ardından Türk Lirası'nın dolar karşısındaki değer kaybı hızlandı. Dolar/TL, tarihi zirvesini 18.40'ın üzerine taşıdı. Euro/TL ise 18.20'yi aştı.

20 Aralık 2021'de Dolar/TL, 18.36'yı görmüş ve o günün akşamında kur korumalı mevduatın açıklanmasıyla yönünü aşağı çevirmişti.

DOLAR ENDEKSİ 20 YILIN ZİRVESİNDE

Fed, dün politika faizini art arda üçüncü defa 75 baz puan artışla yüzde 3.00-3.25 aralığına yükselterek faizlerin yılın geri kalanında artmaya devam edeceğine işaret etti. Dolar endeksi, faizlerin beklenenden daha yüksek seviyelere tırmanacağı beklentisiyle 20 yılın zirvesine çıkarken, küresel piyasalarda sert satışlar görüldü.

Fed, faiz kararı ile birlikte yayımladığı güncel ekonomik tahminlere göre hedef faiz oranını 2008'den bu yana en yüksek seviyeye yükseltti. Buna göre Fed, politika faizinin yıl sonuna kadar yüzde 4.25-yüzde 4.50, 2023'te de yüzde 4.50-yüzde 4.75 aralığına yükselteceğini öngördü.

TL NE KADAR DEĞER KAYBETTİ?

TL, geçen ay yapılan sürpriz faiz indiriminden beri dolar karşısında yüzde 2'nin altında değer kaybetti. Türk Lirası, nisan sonundan beri yüzde 19'a yakın, yılbaşından beri yüzde 28'e yakın, son bir yılda ise yüzde 54 kayıp yaşadı. TL, geçen yıl da yüzde 40'ın üzerinde değer kaybı yaşamıştı.

Etiketler; #merkez bankası #faiz #dolar
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