Metro Türkiye'den yeni rapor

Hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu'na göre mağazalarında et üretiminde %100 izlenebilirlik sunan Metro Türkiye, gıda ürünlerinin güvenliği kapsamında 5.461 analiz gerçekleştirirken et ve balık İzlenebilirliği uygulamalarıyla da 2018'de Sürdürülebilir İş Ödülleri'nin Tedarik Zinciri Yönetimi Ödülü'nün de sahibi oldu

Yerel tohum kullanılarak yetiştirilen ürünler için %100 alım garantisi de veren Metro Türkiye'de Coğrafi İşaretli ürünlerin satışı %53 artarak 330 milyon TL'ye ulaştı. Çevre için 1,5 milyon TL yatırım yapan Metro Türkiye, 2019'da 385 bin öğün yemeğe denk gelen 163,5 ton gıdayı, 30 gıda bankası aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Fazla Gıda ile yaptığı iş birliğiyle Sürdürülebilir İş Ödülleri B2B İş Birliği kategorisinde birincilik ödülünü aldı.

30 yıldır Türk mutfağını ve değerlerini koruma ve gelecek nesillere aktarma amacıyla çalışmalarına güçlü bir şekilde devam eden Metro Türkiye sürdürülebilirlik performansını değerlendirdiği raporun 4'üncüsünü yayımladı. Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative) tarafından yayımlanan GRI Standartları'nın "temel" seçeneğine uygun şekilde hazırlanan raporda, Metro Türkiye'nin sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda 2018 – 2019 dönemindeki performans, aksiyon, hedef ve gelecek planları paylaşılıyor.

Metro Türkiye'nin 4'üncü raporuyla ilgili değerlendirmede bulunan Metro Türkiye Kalite Güvence Grup Müdürü Tülay Özel, "Metro Türkiye olarak, sürdürülebilirliği bir iş yapış biçimi olarak ele alıyoruz. Sorumlu kurumsal vatandaş olarak üreticilerimizle, yerli ürünlerle ve eğitim verdiğimiz şeflerimizle birlikte insan odaklı, çevreye saygılı, yerel değerleri koruyan, anlamlı ve etkin işlere imza atmak üzere yaklaşık iki milyon müşteriye bu anlayışla hizmet veriyoruz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışıyor ve bunun sonu gelmeyecek bir yolculuk olduğunu biliyoruz. Çevresel, sosyal, ekonomik ve yönetişim alanlarındaki performansımızı şeffaflıkla paylaştığımız 2018 - 2019 Sürdürülebilirlik Raporu'nu paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Mağaza et üretiminde %100 izlenebilirlik sunuyor

Metro Türkiye, izlenebilirliği tedarik zinciri süreçlerine dâhil ederek ürünlerinin gıda güvenliğini ve kalitesini güvence altına alıyor, türlerin korunmasına destek oluyor. Bu yaklaşımla tedarik zincirinde şeffaflığı sağlıyor, müşterileri de sorumlu tüketim konusunda teşvik ediyor. 2014'te başlayan Kırmızı Taze Ette İzlenebilirlik projesi kapsamında mağaza et üretimi için %100 izlenebilirlik hedefine 2018 yılında ulaştı. 2019 sonuna kadar mağazalarında et izlenebilirlik bilgisini e-faturaya aktardı. Et tedarikçilerinin %100'ünün barkotlu etiket sistemine geçmesini sağladı. Satın alınan tüm etlerin izlenebilirliği ile ilgili Türkiye'de bir ilk olan GS1-128 barkod uygulamasına 2020 yılında başlayan Metro Türkiye'de müşteriler mağazalarından satın aldıkları tüm karkas ve vakum et ürünlerinin çiftlikten rafa geliş hikâyesini faturalarda görebiliyor. Metro Türkiye et ve balık İzlenebilirliği uygulamalarıyla da 2018'de Sürdürülebilir İş Ödülleri'nin Tedarik Zinciri Yönetimi Ödülü'nün de sahibi oldu.