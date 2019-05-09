Meyve sebze fiyatını ihtisas bölgeleri düşürür

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Dikili'de jeotermal seracılık, Tire'de hayvancılık ve Menderes'te çiçekçilik sektörlerinde faaliyet gösterecek Tarm İhtisas OSB'leri kurulacağını bu girişimlerin sebze-meyve fiyatlarındaki artışa engel olacağını kaydetti

Doğancan Bingöl - Tarım İhtisas OSB Müteşebbis Heyeti Üyesi ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, son dönemlerde sıkça tartışma konusu olan tanzim satışın belirli bir dönem için katkısı olduğunu savunarak, "Fiyatları aşağı çekme adına hiçbir şey yapmamaktansa böyle bir girişimde bulunmak katkı sağladı. Mutlaka kalıcı bir çözüm değil ancak şu an hala devam ediyor tanzimler. İlerleyen dönemlerde sonucunu daha iyi göreceğiz" dedi.

Bol ve kaliteli ürün

Kötü hava koşullarının etkisi ve tarıma yeteri kadar önem verilmemesi nedeniyle artan meyve-sebze fiyatları nedeniyle halk sağlıklı ve doğal beslenmeye hasret kaldı. Bu sene tarımda üretimin iyi olacağı yönünde öngörüde bulunan Hayrettin Uçak, "Bu yıl meyve ve sebze hem bol hem de kaliteli gözüküyor. Hava şartları üretim adına güzeldi. Tabi bu durum bütün Ege Bölgesi'ni kapsamıyor. Bazı bölgelerde hava sıcaklığı -2 ila -3 arasına düştü. Havanın bu durumu üretimde biraz problem yarattı ama genel anlamda güzel gözüküyor" ifadelerini kullandı.

1 milyar dolar ihracat hedefi

İhracata yönelik bir tahmin de bulunan Uçak, geçen sene 830 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, şunları söyledi: "Bu sene 1 milyar dolarlık bir ihracat hedefimiz var. Bu hedefimizi gerçekleştirmek için çabalıyoruz. Bölgeye yeni ürünler kazandırarak hareketi arttıracağız. Ayrıca geçen sene üzüm üretimi azdı fiyatlar yüksekti. Üretici memnundu. Hava şartlarından dolayı rekoltede düşüş vardı. Kuru üzümde bu sene belki fiyatlar geçen sene ile aynı olabilir ancak yaş üzümde öyle olacağını düşünmüyorum. Biz şehire ve bölgelere yeni üreteceğimiz ürünleri katma konusunda kararlıyız. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

3 yeni OSB

Türkiye'nin tarımdan uzaklaştığı eleştirilerini kabul etmediğini açılacak yeni OSB bölgelerinin üretimi katlayacağını belirten Uçak, şöyle konuştu: "Ben Türkiye'nin tarımdan uzaklaştığını düşünmüyorum. Aksine tarıma çok fazla önem veriliyor. Tarım ve Orman Bakanlığının gerekli teşvikleri verdiğini düşünüyorum. Şu anda 100 günlük eylem planı içinde Dikili, Menderes ve Ödemişte var olan 3 organize sanayi bölgemize yenilerini eklemek için çalışıyoruz. Yeni OSB'lerde topraksız domates üreteceğiz. Dikili'de jeotermal seracılık, Tire'de hayvancılık ve Menderes'te çiçekçilik sektörlerinde faaliyet gösterecek Tarım İhtisas OSB'ler kurulacak. Dikili'deki Tarım OSB, 2900 dönüm üzerine faaliyet gösterecek. Burada sadece domates değil çilek, şeftali, kayısı, nektari, erik başta olmak üzere katma değerli ürünler üretip ihraç edilecek. Bu OSB'ler tarım ürünleri ihracatına yeni bir ivme kazandıracak."

Bölgeye yeni ürün takviyesi

İzmir ve çevresinde mandalina üretildiğine dikkati çeken Uçak, "Bölgede çekirdeksiz satsuma mandalinası üretildiğini, öte yandan sebze üretimi de olduğunu ama bu ürünleri çeşitlendirerek bölgeye ilave etmek için çabaladıklarını kaydetti.

Ayva katmadeğeri arttırır

Uçak, çeşitlerin artmasının bölgeye ve ihracata o derece katkı sağlayacağını belirterek, "Aydın bölgesinde ayva ya da nar yetiştiriyor. Ayva geçen sene dalında satıldı. Tabiki ayvayı bu bölgelere daha çok yayarsak katmadeğeri mutlaka arttırır" diye konuştu.

Ege'de muz üretilebilir

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak katma değerli ürün üretimi ile ilgili projeler üzerinde çalıştıkları bilgisini paylaşan Uçak, "Ege Bölgesinde turunçgillerden kabuğu ile yenilebilen kamkat ve kivi üretimi üzerinde araştırmalarımız var. Ege Bölgesinde muz üretebiliriz. Denizli ve Salihli'de seralarda muz yetiştirilmeye başlandı, seralarda her türlü ürün yetiştirmek mümkün" dedi.

Fiyatı aracılar yükseltmiyor

Sıkça tartışma konusu haline gelen tanzim satışın kalıcı bir çözüm olmadığını ama hava koşulları nedeniyle yaşanan probleme dönemlik çözüm ürettiğini belirten Uçak, fiyatların aşağı çekilmesi için çalışmaların sürdüğünü son dönemlerde kooparatifleşmenin gündeme geldiğini, bu çalışmaları güzel girişimler olarak değerlendirdiğini ancak fiyatların yüksek olmasının sebebinin aracı olduğunu düşünmediğini ifade etti.