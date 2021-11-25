İZMİR'DE KADIN ANITI AÇILDI
İZMİR'DE KADIN ANITI AÇILDI
0
ERDOĞAN'A HAKARETTEN HAKİM KARŞISINDA
ERDOĞAN'A HAKARETTEN HAKİM KARŞISINDA
0
KAN ŞEKERİ NEDEN YÜKSELİR?
KAN ŞEKERİ NEDEN YÜKSELİR?
0
ÜNLÜ ŞARKICIDAN BIÇAKLI SALDIRI!
ÜNLÜ ŞARKICIDAN BIÇAKLI SALDIRI!
0

Migros, bisikletli park alanına sahip mağazalarını yaygınlaştırıyor

Migros, hem müşterilerinin sağlığına hem de doğaya katkı sağlamak amacıyla başlattığı Bisikletli Alışveriş Dostu Mağazalarını yaygınlaştırıyor

Migros, bisikletli park alanına sahip mağazalarını yaygınlaştırıyor
25 Kasım 2021 Perşembe 13:22

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, çevreci ulaşımın en önemli araçlarından olan bisiklet kullanıcısı müşterilerine park kolaylığı sunan Migros, girişinde bisiklet park alanı olan mağaza sayısını 30 ilde 170’e çıkardı. Migros, 2022 yılında Bisikletli Alışveriş Dostu Mağaza sayısını 400’e yükseltmeyi hedefliyor.

Online satış teslimatlarında 14 elektrikli araç, 48 elektrikli bisiklet kullanan Migros araç filosundaki çevreci araç sayısını artırırken müşterilerinin de bisiklet kullanımını teşvik ediyor. Bisikletli alışveriş dostu mağazalarıyla bisiklet kullanıcısı müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırırken, yeşil ulaşımı destekleyerek karbon emisyonlarının sürdürülebilir şekilde azaltılmasına destek oluyor. Migros’un aynı zamanda 35 mağazasının otoparkında elektrikli araçları şarj etmek için cihaz bulunuyor.

Migros, iklim değişikliğiyle mücadele, gıda israfı, sürdürülebilir tarım, atık yönetimi, tedarikçi gelişimi, enerji tasarrufu, yenilenebilir kaynaklar ve doğal kaynakların bilinçli kullanımı konularında şirket içinde ve şirket dışında farkındalık yaratan çalışmalarıyla önemli kazanımlar sağlıyor.

Karbon ayak izi azaltımı amacıyla yürütülen çalışmaları sonucunda Migros, mağaza metrekaresi başına günlük karbon salınımını 4 yılda yüzde 26,6 oranında azaltmayı başardı. 2030 yılına kadar ek yüzde 35 karbon azaltımını hedefleyen şirket, su tüketimini de yüzde 10 azaltmayı amaçlıyor.

Migros ayrıca elektrik tüketimini azaltmak için soğutma, iklimlendirme ve aydınlatmayı merkezden kontrol ediyor ve yeni nesil sistem değişimleriyle optimizasyon sağlıyor. Patenti kendisine ait mağazalarındaki soğutucu dolaplar için geliştirilen Sulu Soğutma Sistemi ile elektrik tasarrufu sağlarken, gaz kaçaklarının da önüne geçiyor.
 

Etiketler; #migros #bisiklet #park alanı
Önceki Haber
Usta sanatçı Genco Erkal, Erdoğan'a hakaretten hakim karşısında
Sonraki Haber
İzmir’de Turuncu Bahçe ve Kadın Anıtı açıldı
Asgari ücret için ilk toplantının tarihi belli oldu! Yüzde 30 zam bekleniyor!
Asgari ücret için ilk toplantının tarihi belli oldu! Yüzde 30 zam bekleniyor!
0
Benzine, motorine, LPG'ye yeni zam iddiasına EPDK'den yalanlama!
Benzine, motorine, LPG'ye yeni zam iddiasına EPDK'den yalanlama!
0
Ekonomist Acar: Merkez Bankası’nın takati yok!
Ekonomist Acar: Merkez Bankası’nın takati yok!
0
İZTO Başkanı Özgener’den Merkez Bankası çıkışı: Güven sağlamalı
İZTO Başkanı Özgener’den Merkez Bankası çıkışı: Güven sağlamalı
0
İzmir'de ekmeğe yüzde 20 zam
İzmir'de ekmeğe yüzde 20 zam
0
TMO'dan rahatlatan açıklama: Un arzında endişeye gerek yok!
TMO'dan rahatlatan açıklama: Un arzında endişeye gerek yok!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.