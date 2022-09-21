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Migros Hemen 81 ilde

Migros’un müşterilerinin ihtiyaçlarını dakikalar içinde adrese teslim edebilen ve Migros One çatısı altında yer alan markası “Migros Hemen”, Türkiye’nin tüm illerinde hizmete vermeye başladı

Migros Hemen 81 ilde
21 Eylül 2022 Çarşamba 15:27

Migros One çatısı altında yer alan ve dakikalar içinde adrese teslim hizmeti sunan “Migros Hemen” 81 ilde hizmet vermeye başladı. Migros’un online kanallardaki gelişimini arttırmak amacıyla kurduğu Migros One; Migros Sanal Market, Migros Hemen, Migros Yemek, Macroonline ve Tazedirekt markalarını çatısı altında bulunduruyor.

“Migros Hemen”, iyi tarım uygulamalarıyla raflara gelen en taze meyve-sebzelerden, Türkiye’nin en büyük ve modern entegre et tesislerinde üretilen kırmızı etlere, şarküteri ürünlerinden kozmetik ürünlerine kadar 2 bin 500 çeşit anlık ihtiyaç ürününü dakikalar içinde Migros fiyatları ve kalitesi ile müşterilerin adreslerine teslim ediyor. “Migros Hemen”e, Migros’un web sayfasından veya Migros mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.

“Operasyonlarımızı hız kesmeden genişletmeye ve büyütmeye devam edeceğiz”

Migros One Managing Director Orçun Onat, “Migros Sanal Market gibi Migros Hemen’in hizmet alanını da Türkiye’nin 81 iline yaygınlaştırdık. Migros Hemen’in hizmet verdiği mağaza sayısını her geçen gün artıyorıyoruz. Migros Hemen’in arkasında da çok büyük ölçekli teknoloji ve lojistik yatırımı var. Önümüzdeki dönemde operasyonlarımızı genişletmeye, büyütmeye devam edeceğiz” dedi.

Orçun Onat, şu bilgileri verdi: “Migros Hemen’de en çok tercih edilen ürünler arasında, Uzman Kasap kıyma, soğan, patates, maden suyu, soda, cips, çikolata, kaşar peyniri, Mlife yumurta ve Migros süt bulunuyor. Her hafta, Migros’ta geçerli kampanyaların yanı sıra sadece Migros Hemen’e özel 100’e yakın üründe kampanya yapıyoruz. İlk siparişe özel 60 TL üzeri alışverişe 20 TL indirim avantajı sunuyoruz. Müşterilerimiz Migros Hemen’i çok sevdi. Minimum sepet tutarının sadece 25 TL olması da gerçek ihtiyaçları doğrultusunda sipariş vermelerine olanak sağlıyor.”

Migros’un güçlü lojistik altyapısı sayesinde, müşterilerinin online alışverişlerdeki hızlı teslimat beklentisini karşılayan Migros Hemen, bisiklet, elektrikli bisiklet ve scooter gibi doğa dostu teslimat seçeneklerini de kullanıyor. Migros’un robotik otomasyon teknolojileri aracılığıyla sipariş toplama süreçlerini en doğru ve hızlı şekilde tamamlayarak müşterilerine kusursuz bir alışveriş deneyimi sunuyor. Migros Hemen, faaliyet alanındaki iyileştirme çalışmaları kapsamında Migros’un girişimcilik platformu Migros Up’ın ekosistemindeki start up’larla işbirliklerini sürdürüyor.

Etiketler; #migros #migros hemen
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