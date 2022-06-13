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Migros One ile yemek sektörüne adım atıyor

Migros’un online kanallardaki gelişimini arttırmak amacıyla kurduğu Migros One, ‘Migros Yemek’ ile sektörde yeni bir dönem başlatıyor

Migros One ile yemek sektörüne adım atıyor
13 Haziran 2022 Pazartesi 13:37

Migros Sanal Market, Migros Hemen, Migros Ekstra, Macroonline ve Tazedirekt hizmetini çatısı altında bulunduran Migros One, Migros Yemek ile geniş bir restoran ağı, uygun fiyatlı, bol çeşitli ve sağlıklı menü seçenekleri sunuyor. İlk olarak Ataşehir’de kullanıma açılan ve kısa zamanda Türkiye’nin 81 ilindeki kullanıcılara ulaşacak olan Migros Yemek, ilk siparişte 30 TL, ikinci siparişte ise 20 TL indirim avantajı sunuyor.

Perakende sektörüne 68 yıldır öncülük eden Migros, online kanaldaki gelişimini bu alandaki platformlarını bir araya toplayan Migros One çatısı altında sürdürüyor. Migros Sanal Market, Migros Hemen, Macroonline ve Tazedirekt hizmetini çatısı altında bulunduran Migros One, yoluna yepyeni bir sektörle, online yemek platformu Migros Yemek ile devam ediyor. Migros Yemek, Migros uygulamasındaki mevcut Sanal Market, Migros Hemen ve Migros Ekstra sekmelerinden sonra yeni bir sekme olarak müşterilerle buluşacak.

Migros Yemek, Türkiye’nin 81 iline yaygınlaşacak

Geniş restoran ağı, uygun fiyatlı, bol çeşitli ve sağlıklı menü seçenekleri ile ilk olarak İstanbul Ataşehir’de yemek servisine başlayan Migros Yemek, Temmuz ayı itibariyle İstanbul’un büyük bir bölümü, Ankara ve İzmir’de hizmet verecek. Hızlı bir biçimde hizmet ağını genişletecek olan Migros Yemek, güçlü teslimat altyapısını kullanıp, siparişleri yüksek hizmet kalitesi ile müşterilerine sunacak. Migros Yemek, Türkiye’nin 81 iline yaygınlaştırılacak. Ayrıca Macrocenter’ın sevilen ev yapımı sıcak yemek menüleri de kısa süre içerisinde Migros Yemek’te kullanıcılara sunulacak.

Açılışa özel kampanyalar

Migros uygulamasının içinde yer alan Migros Yemek’te 7/24 siparişe açık restoranlar da olacak. Farklı mutfak alternatiflerinin yanında, Migros Yemek’e özel seçeneklerle de kullanıcılara zengin çeşitlilik sunmayı hedefleyen platform; açılışa özel kampanyaların yanı sıra tüm kullanıcılara ilk siparişte 30 TL, ikinci siparişte 20 TL indirim fırsatı sunuyor. Migros’un güçlü CRM altyapısı çıtayı bir adım daha yükselterek, genel kampanyaların yanında kişiselleştirilmiş tekliflerle de kullanıcılara ulaşmayı planlıyor.

Verilen siparişlerin teslimatı ilk aşamada restoranlar tarafından yapılırken, çok yakın zamanda Migros Yemek uygulamasına, Migros’un mevcut online sipariş dağıtım gücü kullanılarak “Migros Getirsin” seçeneği de eklenip, kullanıcılara iki farklı teslimat seçeneği sunulacak.

Etiketler; #migros #migros one #migros yemek
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