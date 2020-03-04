Migros seneyi güzel kapattı

Migros, yüzde 23,9 ile geçtiğimiz yılın başında belirlediği büyüme hedefini aşarak yılı 23,2 milyar TL konsolide satış ile kapattı. Migros'un brüt karı 6.1 milyar TL'ye yükselmiş oldu.

Türkiye'nin öncü şirketlerinden Migros, 2019 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Satışlarını son 3 yılda yüzde 110 artıran Migros, 2016 yılında 11 milyar TL olan satışlarını 2019 yılında 23,2 milyar TL seviyesine taşıdı. Migros, gerçekleştirdiği yüzde 23,9 büyüme ile geçtiğimiz yılın başında belirlediği büyüme hedefini aştı. 2019 yılında 137 yeni mağaza açarak toplam mağaza sayısını 2 bin 198'e çıkartan Migros'un büyüme hedefini gerçekleştirmesinde turistik lokasyonlardaki mağazaların güçlü performansı ve yaygınlığı ile Migros Hemen, Trendyol iş birliği gibi online operasyonların başarısı etkili oldu. Migros'un VAFÖK 2019 yılı değeri bir önceki yıla göre yüzde 25,7 artışla 1.5 milyar TL'ye ulaşırken, 2019 yılında yüzde 6,6 VAFÖK marjı kaydetti. Ayrıca, 2019 yılında yüzde 11,3 marjla 2.6 milyar TL konsolide kira öncesi VAFÖK gerçekleştirildi. Migros, 2020 yılında 120 yeni mağaza açmayı planlıyor. Yatırım harcamalarının konsolide bazda yaklaşık 400 milyon TL olması beklenirken şirketin 2020 yılı için yüzde 15-16 olan konsolide satış büyüme beklentisi yüzde 16-18'e yükseltilerek yukarı yönlü revize edildi. Konsolide VAFÖK marjı beklentisi ise %8-8,5 seviyesinde olacak.