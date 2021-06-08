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Migros'tan deniz market!

Türkiye’nin 81 ilindeki mağazalarıyla müşterilerine hizmet veren Migros, “Migros Deniz Market”ile Ege’deki adalara ve kara bağlantısı olmayan koylara ulaşıyor. 45 metrelik boyu, 168 metrekarelik satış alanıyla birebir Migros mağazası formatında tasarlanan Migros Deniz Market’te 3500’den fazla ürün çeşidi bulunuyor

Migros'tan deniz market!
08 Haziran 2021 Salı 12:04

Modern perakendenin öncüsü Migros yaz aylarını Ege koylarında geçiren müşterilerinin ihtiyaçlarını gerçek mağaza ortamında ve hızla karşılamak amacıyla altı yıl önce başlattığı “Migros Deniz Market” hizmetine devam ediyor. Migros’un her noktadan ulaşılabilirlik hedefiyle hayata geçirdiği Migros Deniz Market, yaz süresince haftanın 7 günü Fethiye Şövalye Adası ile Göcek’te bulunan adalara ve kara ulaşımı olmayan koylara hizmet götürecek.

45 metrelik uzunluğu ve 168 metrekarelik satış alanıyla süpermarketi denize taşıyan Migros Deniz Market’te paketli meyve-sebze, et ve şarküteri ürünlerinden, taptaze günlük ekmeğe, tekstil ürünlerinden deniz malzemelerine ve sıcak yaz günlerinin en önemli ihtiyacı olan buza kadar 3500’den fazla ürün çeşidi satışa sunuluyor.

Haftanın 7 günü müşterilerin hizmetinde

Özel tasarlanmış denizci kıyafetli personelleri ile ayrıcalıklı hizmet sunan Deniz Market’in botları ile müşteriler, mağazaya getirilerek alışverişlerini kendileri yapabiliyor. En taze ürünlerin özenle seçilerek teslim edildiği Migros Deniz Market’in lokasyonu, denizcilerin kullandığı aplikasyonlarla tam uyumlu olarak akıllı telefon ve tabletlerden anlık takip edilebiliyor.

Etiketler; #migros #deniz market
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