HAMBURGERDEN PARMAK ÇIKTI!
HAMBURGERDEN PARMAK ÇIKTI!
0
KORONAVİRÜSTE BİR TEHLİKE DAHA!
KORONAVİRÜSTE BİR TEHLİKE DAHA!
0
ÜNLÜ ŞARKICININ ACI GÜNÜ
ÜNLÜ ŞARKICININ ACI GÜNÜ
0
KÜTAHYA'DA İLK OLDU!
KÜTAHYA'DA İLK OLDU!
0

Migros'tan poşetsiz alışveriş hareketi

Sürdürülebilirlik çalışmalarını stratejisinin odağına alan Migros, plastik poşet kullanımının azaltılması için önemli bir kampanyaya imza atıyor

Migros'tan poşetsiz alışveriş hareketi
15 Eylül 2021 Çarşamba 10:30

Dünyaya, doğaya ve geleceğe duyduğu sorumluluk duygusuyla, hem plastik kullanımını azaltma hem de ormansızlaşmayla mücadele hedefiyle birçok proje hayata geçiren Migros, çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor.

Plastik poşet kullanımının azaltılması için harekete geçen Migros, Türkiye’nin 81 ilindeki Migros ve Macrocenter mağazalarındaki alışverişlerinde poşet almayan müşterilerinin hassasiyetine teşekkür etmek için ağaçlandırma çalışmalarına katkıda bulunacak. “Poşet Alma, Doğaya Destek Ol” sloganıyla müşterilerini #PoşetsizAlışverişHareketi kampanyasına davet eden Migros, plastik poşet kullanımı azaldıkça, Ege Orman Vakfı aracılığıyla bugüne kadar diktiği yarım milyon fidana yenilerini ekleyecek. Çoklu kullanımlı çevreci çanta kullanımının teşvik edildiği kampanya çerçevesinde hem müşteriler hem de doğa kazanacak.

Yarım milyon fidana yenilerini ekleyecek

Migros İyi Gelecek Planı çerçevesinde müşterilerinin, çalışanlarının ve iş ortaklarının katılımıyla sürdürülebilirlik alanında birçok projeye hayat veren Migros, gelişim hedefleri doğrultusundaki performansını düzenli olarak paydaşlarıyla paylaşıyor.

Ormansızlaşmayla mücadele alanında Migros bugüne kadar Urla, Dikili, Torbalı, Selçuk, Seferihisar, Çeşme, Tire ve Manisa’ya 14 yılda yarım milyonu aşkın fidan dikti. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı katkısıyla yürütülen “Geleceğe Nefes” kampanyası ile Türkiye’nin 81 ilinde fidan dikilmesine katkıda bulundu.

2010 yılından bu yana müşterilerinin ambalaj atıklarını mağazalarında toplayarak geri dönüşüme kazandıran Migros aynı zamanda özgün markalı ürünlerinin ambalajlarındaki plastik oranlarını azaltma, operasyonlarında çok kullanımlı kasalara geçme gibi birçok uygulama ile plastik atıklarının önüne geçti. 2020 yılında kurulan “İş Dünyası Plastik Girişimi”ne de dahil olan Migros, 2023 yılına kadar, kendi operasyonlarındaki iyileştirmelerle 500 tona yakın plastiğin önüne geçmeyi hedefliyor.  

#PoşetsizAlışverişHareketi kampanyası ile sürdürülebilirlik alanındaki iki önemli konuyu birden sahiplenen Migros, müşterilerinin plastik poşet kullanımını azaltırken şimdiye kadar diktiği yarım milyon fidana yenilerinin eklenmesini sağlayacak.

Etiketler; #migros #migros poşetsiz alışveriş
Önceki Haber
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Sonraki Haber
İzmir'de kuraklık önlemi: Yağmur bahçeleri
İzmir'de konut satışları düştü
İzmir'de konut satışları düştü
0
İzmir'e 300 milyon TL'lik yatırım|250 kişi istihdam edilecek
İzmir'e 300 milyon TL'lik yatırım|250 kişi istihdam edilecek
0
Maliyetler arttı, tavuk eti zamlandı!
Maliyetler arttı, tavuk eti zamlandı!
0
Temmuz ayında 683 milyon dolar açık verdik
Temmuz ayında 683 milyon dolar açık verdik
0
Dolar ne kadar?
Dolar ne kadar?
0
Çip krizi sürüyor. Otomobil devi üretimi düşürecek!
Çip krizi sürüyor. Otomobil devi üretimi düşürecek!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.