Migros'tan poşetsiz alışveriş hareketi

Sürdürülebilirlik çalışmalarını stratejisinin odağına alan Migros, plastik poşet kullanımının azaltılması için önemli bir kampanyaya imza atıyor

Dünyaya, doğaya ve geleceğe duyduğu sorumluluk duygusuyla, hem plastik kullanımını azaltma hem de ormansızlaşmayla mücadele hedefiyle birçok proje hayata geçiren Migros, çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor.

Plastik poşet kullanımının azaltılması için harekete geçen Migros, Türkiye’nin 81 ilindeki Migros ve Macrocenter mağazalarındaki alışverişlerinde poşet almayan müşterilerinin hassasiyetine teşekkür etmek için ağaçlandırma çalışmalarına katkıda bulunacak. “Poşet Alma, Doğaya Destek Ol” sloganıyla müşterilerini #PoşetsizAlışverişHareketi kampanyasına davet eden Migros, plastik poşet kullanımı azaldıkça, Ege Orman Vakfı aracılığıyla bugüne kadar diktiği yarım milyon fidana yenilerini ekleyecek. Çoklu kullanımlı çevreci çanta kullanımının teşvik edildiği kampanya çerçevesinde hem müşteriler hem de doğa kazanacak.

Yarım milyon fidana yenilerini ekleyecek

Migros İyi Gelecek Planı çerçevesinde müşterilerinin, çalışanlarının ve iş ortaklarının katılımıyla sürdürülebilirlik alanında birçok projeye hayat veren Migros, gelişim hedefleri doğrultusundaki performansını düzenli olarak paydaşlarıyla paylaşıyor.

Ormansızlaşmayla mücadele alanında Migros bugüne kadar Urla, Dikili, Torbalı, Selçuk, Seferihisar, Çeşme, Tire ve Manisa’ya 14 yılda yarım milyonu aşkın fidan dikti. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı katkısıyla yürütülen “Geleceğe Nefes” kampanyası ile Türkiye’nin 81 ilinde fidan dikilmesine katkıda bulundu.

2010 yılından bu yana müşterilerinin ambalaj atıklarını mağazalarında toplayarak geri dönüşüme kazandıran Migros aynı zamanda özgün markalı ürünlerinin ambalajlarındaki plastik oranlarını azaltma, operasyonlarında çok kullanımlı kasalara geçme gibi birçok uygulama ile plastik atıklarının önüne geçti. 2020 yılında kurulan “İş Dünyası Plastik Girişimi”ne de dahil olan Migros, 2023 yılına kadar, kendi operasyonlarındaki iyileştirmelerle 500 tona yakın plastiğin önüne geçmeyi hedefliyor.

#PoşetsizAlışverişHareketi kampanyası ile sürdürülebilirlik alanındaki iki önemli konuyu birden sahiplenen Migros, müşterilerinin plastik poşet kullanımını azaltırken şimdiye kadar diktiği yarım milyon fidana yenilerinin eklenmesini sağlayacak.