Migros, Tarım Kredi Kooperatifleri İş Birliğinde Hedef Büyüttü

Migros, tüketicilerin uygun fiyatlarla en taze ürünlere ulaşmasını sağlamak ve üreticinin güçlenmesine destek olmak hedefiyle Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) ile sürdürdüğü iş birliğini artırarak devam ediyor.

Tarım Kredi Kooperatiflerinden 2019 yılında 50 milyon TL'lik meyve sebze alımı gerçekleştiren Migros, 2020 yılı itibari ile bu tutarı 100 milyon TL'ye çıkararak Türkiye çapında alım yaptığı bölge, il ve ürün sayısını artırdı. Antalya'da Migros'un TKK ile gerçekleştirdiği çalıştayda konuşan Migros Ticaret A.Ş. Meyve Sebze ve Et Pazarlama Direktörü Ekmel Baydur, "Tarım Kredi Kooperatifleri iş birliğiyle ülkemizin her köşesindeki üreticilere ulaşarak ürünlerinin ulusal pazarda değer görmesini, müşterilerimizin en uygun fiyatlarla ürünlere ulaşmasını sağlıyoruz" dedi. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Pazarlama Daire Başkanı İlyas Kılıç ise şunları söyledi: "Tarım Kredi Kooperatifleri olarak ortaklarımızın ürünlerini değerlendirme konusunda sürekli çalışma içerisindeyiz. Bu bağlamda Migros ile 2009 yılında başlayan iş birliğimiz artarak devam etti. 2020 yılında yapacağımız çalışmalarla da 45 bin tonluk yaş meyve-sebze ticaretini hedefliyoruz. Migros ve kooperatif personellerimizin gayretiyle uyum içinde çalışıyoruz."

Üreticiler ve kooperatiflerle yaptığı güçlü iş birlikleri ile Türkiye'nin en büyük meyve-sebze alımını yapan perakende şirketi olan Migros, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) ile sürdürdüğü iş birliğine hız kesmeden devam ediyor. Migros Ticaret A.Ş. Meyve Sebze ve Et Pazarlama Direktörü Ekmel Baydur ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Pazarlama Daire Başkanı İlyas Kılıç'ın katılımıyla Antalya'da düzenlenen çalıştayda, potansiyel kooperatiflerin yöneticileri ile Migros yetkilileri bir araya geldi. Yıllık 600 Milyon TL'yi aşan meyve-sebze alımını kooperatif ve direkt üreticilerden temin eden Migros, bu çalıştay ile Türkiye ekonomisine ve tarıma sağladığı katkıyı artırdı. Migros, çalıştayda kooperatifler ile yeni işbirlikleri yaparken, 2020 yılı meyve sebze alım miktarı hedefini 2 katına çıkararak 100 milyon TL yaptı.

Ekmel Baydur: "Güçlü üretici ve kazançlı tüketici için kooperatifleşmeye ihtiyaç var" Bugüne kadar 180 farklı kooperatifle çalıştıklarını söyleyen Migros Ticaret A.Ş. Meyve Sebze ve Et Pazarlama Direktörü Ekmel Baydur, "Tarım Kredi Kooperatifleri ile uzun yıllardır süregelen iş birliğimiz var. Güçlü üretici ve kazançlı tüketici için kooperatifleri destekliyor, büyük yapılar haline gelmesini önemsiyoruz. Organize perakende oyuncularının ölçeği büyümüş kooperatiflerle birlikte çalışması ülke ekonomisine katkı sağlarken enflasyonun dengelenmesinde de büyük rol oynuyor. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iş birliğiyle ülkemizin her köşesindeki üreticilere ulaşarak ürünlerinin ulusal pazarda değer görmesini sağlıyor ve çiftçilerin dünya standartlarında, sürdürülebilir tarım yapmasına destek oluyoruz" dedi.

Ekmel Baydur: "Alımlarımızı iyi tarım ürünlerinden yapacağız" Sektörde birçok alanda öncü konumda olduklarını söyleyen Baydur, sözlerini şöyle sürdürdü: "2010 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde başlatılan 'İyi Tarım Uygulamaları' (İTU) standardında üretilen taze meyve ve sebzeyi mağazalarında satışa sunan ilk perakendeciyiz. 9 yılda 800 bin ton İTU ve organik sertifikalı meyve ve sebzeyi müşterilerimize ulaştırdık. Bu çalıştay sonunda da yapacağımız alımların hemen hemen tamamını İyi Tarım Uygulamaları kapsamında üretilen ürünlerden temin edeceğiz."