Migros Up ile girişimcilere destek

Modern perakendenin öncüsü Migros, Türkiye’de girişimcilik ekosistemine değer katmak amacıyla Migros Up programını başlattı

Ortak yenilik üretme platformu olan Migros Up, insan kaynakları uygulamalarından tedarik zinciri çözümlerine ve mağazacılık operasyonlarına kadar dönemin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak veya gelişen yeni sektörlerde yer almak için girişimciler ve Migros yetkililerini bir araya getirmeyi amaçlıyor. 23 Aralık tarihine kadar https://migrosup.com/ web sitesi üzerinden yapılacak başvurular sonrasında seçilecek 5 girişimci, Silikon Vadisi uzmanlarından eğitim alacak, ayrıca projelerini Silikon Vadisi yatırımcılarına anlatma ve geri bildirim alma fırsatı yakalayacak. Girişimlerle iş birliği geliştirme programı olan Migros Up kapsamında, duyurular yılın belirli dönemlerinde https://migrosup.com/ web sitesi üzerinden yapılacak.

Davet ediyoruz

Migros Ticaret A.Ş. Bilgi Teknolojileri ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kerim Tatlıcı, “Topluma fayda sağlarken gençleri ve girişimci ruhuna sahip herkesi heyecanlandıran yenilikçi projeleri ve iş birliklerini Migros Up platformu ile destekleyeceğiz. Migros Up hedefleri arasında Türkiye girişim ekosistemine değer katmak olduğu gibi yapılan iş birlikleri ve çalışmalar sonucunda dünyaya örnek projeler üretmek de bulunuyor. Migros Up programı ile ortak inovasyon ve ortak yaratıcılığı hedefleyerek yepyeni bir kültürün temellerini atıyoruz. Tüm girişimcileri Migros Up’ın lansman programına başvuruya davet ediyoruz” dedi. Kerim Tatlıcı sözlerini şöyle sürdürdü: “Seçilecek 5 girişimci ‘Migros Up Geleceğin Girişimcisi’ unvanı ile ulusal ve uluslararası mecralarda lanse edilecek. Ancak bu platformun en önemli özelliklerinden bir tanesi Silikon Vadisi ile yaptığımız iş birliği olacak. Seçilecek kişiler Silikon Vadisi’nin prestijli uzmanlarından birebir eğitim alacak, lansman gününde Silikon Vadisi yatırımcılarına girişimlerini anlatma imkanı bulacak. Kazanan girişimci, ürününü Migros’un gücüyle büyütecek.”