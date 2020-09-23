Mobilya ihracatı 2 milyar doları aştı

Pandemi döneminde cerrahi mobilyaya talep arttı. Mobilya sektöründe, pandemi döneminde, tıpta, cerrahide, diş hekimliğinde kullanılan mobilyaların ihracatı yüzde 86'lık artışla 32 milyon dolardan, 60 milyon dolara yükseldi.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre; Türk mobilya sektörü 2020 yılının Ocak – Ağustos döneminde 2 milyar 94 milyon dolarlık ihracata imza attı. Pandemi nedeniyle Türkiye'nin ihracatı yüzde 12,6 azaldığı süreçte mobilya sektörünün ihracatındaki gerileme yüzde 5 seviyesinde tutundu.

Mobilya sektörünün her yıl ihracatını arttırdığını, 2019 yılı sonunda 3,5 milyar doları aştığını ve dış ticaret fazlası veren çok az sayıdaki sanayi sektörlerinden biri olduğuna işaret eden Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında gerçekleştirdiği atakla Ege Bölgesi'nden yapılan mobilya ihracatının 2019 yılıyla başa baş seviyeye geldiğini, Türkiye genelinde de mobilya sektörünün 2020 yılının son 4 aylık döneminde yapacağı atakla ihracatta artıya geçmesini beklediklerini kaydetti.

Türkiye'nin küresel mobilya ihracatında 2019 yılında 6 sıra yükselerek dünya sekizincisi konumuna geldiğine işaret eden Yağcı, Türk mobilya sektörünün İspanya, Danimarka, Fransa, Meksika, Romanya, Malezya ve Hollanda'yı geride bıraktığını, mobilya ihracatında ilk 5 ülke arasında yer alma hedefine emin adımlarla ilerlediğini müjdeledi.

Katma değerli ürün ihracatına teşekkür

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği üyesi mobilya ihracatçısı firmaları ziyaret eden Yağcı, "2020 yılının ilk sekiz aylık döneminde Ege Bölgesi'nden yapılan mobilya ihracatında 2019 yılı rakamlarını yakaladık ve 103 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırdık. Türkiye'nin ortalama mobilya ihraç fiyatı 2,64 USD/Kg iken, Ege Bölgesi'nde bu rakam 3,09 USD/Kg oldu. Egeli mobilya ihracatçılarımız daha katma değerli ürün ihraç etmeyi başardı. Bu başarıda büyük katkısı olan üyelerimize teşekkür turuna çıktık" diye konuştu.

Ege Bölgesi'nden yapılan mobilya ihracatının daha katma değerli olması için Ezberbozan isimli bir tasarım yarışması düzenleyecekleri bilgisini veren Başkan Yağcı, Ezberbozan Tasarım Yarışması'nda mobilya, tekstil ve doğal taş kullanımını birlikte arttıracak, Fütürist Çalışma Alanı Mobilyaları Tasarımına ağırlık vereceklerini, yarışma ile ilgili çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

Aynı sektördeki firmaların birlikte kümelenerek yetkinliklerini arttırdıkları, ortak pazarlama yaptıkları Ticaret Bakanlığı'nca desteklenen Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi (URGE) Projesi için pandemi öncesinde çalışma başlattıklarına değinen Yağcı, "URGE Projemize başvuran 33 firmamızla pandemi sonrasında çalışmalarımıza tekrar başladık. Yeni dönemde URGE Projesini hayata geçirerek, Ege Bölgesi'nden daha katma değerli mobilya ihracatını arttıracağız" diyerek sözlerini noktaladı.

Cerrahi mobilya ihracatı pandemiyle arttı

Pandemi nedeniyle 2020 yılının 8 aylık döneminde, Türkiye'nin mobilya ihracatı yüzde 5 azalmakla birilkte, cerrahi mobilya ihracatı yüzde 86'lık sıçramayla 32,4 milyon dolardan, 60,3 milyon dolara yükseldi. Prefabrik yapılar kalemindeki ihracat ise; yüzde 30'luk artışla 155 milyon 170 bin dolara çıktı.