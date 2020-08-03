Mobilya sektörüne can geldi

Corona salgınının etkilerinin alınan tedbirlerle azalmaya başlamasıyla birlikte ekonomide tüm sektörlerde canlanma başladı.

Özellikle yaz sonu ve sonbahar dönemine ertelenen düğün sezonunun açılmasının ardından evlenecek çiftlerin mobilya alışverişine yöneldiğini belirten Loda Mobilya Ege Bölge Bayisi ve Moa Mimarlık Kurucusu Can Serçe, hem fiyat hem de ürün çeşitliliği açısından avantaj sunduklarını söyledi.

Yeni normal olarak adlandırılan ekonomik düzende, firmaların farklı uygulamalar ve avantajlar sunmaları gerektiğini dile getiren Serçe, Loda Mobilya ve Moa Mimarlık olarak bir evin tüm mobilya ve dekorasyon ihtiyaçlarını tek elden, zahmetsizce ve ücretsiz olarak müşterilerine sunduklarını dile getirdi.

Müşteriye anahtar teslim hizmet

Loda Mobilya ve Moa Mimarlık olarak yenilikçi bir bakış açısıyla hareket ettiklerini kaydede Can Serçe, profesyonel iç mimarların ücretsiz tasarladığı anahtar teslim hizmetiyle müşterilere hem fiyat hem zamanla birlikte güvenli alışveriş imkanı sunduklarına dikkat çekti. Müşterilere bütünleşik hizmet modeli sunduklarını vurgulayan Serçe, "Evlerde mobilyadan aydınlatma, vitrifiye, halı, perde, aksesuar gibi bir çok farklı kalemdeki ürünü istenirse online olarak da müşterilerimize sunabiliyoruz. Böylelikle müşterilerimize hem hızlı, hem sağlıklı hem de uygun fiyatlı olmasının yanı sıra; evini bir iç mimara dekore ettirmenin avantajlarını yaşatıyoruz. Üstelik tüm bu hizmetler ücretsiz olarak profesyonel bir iç mimari dokunuşuyla belli bir konsepte göre tasarlanıyor. Evdeki tüm eşyalar da birbiriyle uyumlu hale geliyor. Bize gelen müşterilerimizin öncelikle taleplerini ve beklentilerini dinliyoruz. Daha sonra mobilya ve diğer tüm detayları içeren 3 boyutlu bir sunum gerçekleştiriyoruz. Müşteriler, sürpriz yaşamadan güvenilir bir firma ile çalışarak tüm evlerini dekore etmiş oluyorlar" diye konuştu.

Yaz aylarında satışlar hızlandı

Yaz aylarıyla beraber tekrar satışların canlandığını kaydeden Can Serçe şunları söyledi: "2020 yılına iyi başlamıştık. Bununla beraber evlilik ve nişan törenlerinin ötelenmesi sezonu 3 ay geriye attı. Öte yandan büyük şehirler arasında seyahat kısıtlaması da sektörü daralttı fakat mobilya ihtiyaçları da geçerliliğini koruduğu gibi İnsanlar evde daha çok vakit geçirmeye başladı. Evini yeniden dekore etmek ve eşyalarını da yenilemek isteyenlerden çokça talep aldık. Salgın riskinin azalmasıyla birlikte insanlar yeniden mağazalara yönelmeye başladı. Yaz sonu ve sonbahar dönemine ertelenen düğün sezonu nedeniyle çiftler mobilya almak için mağazalara yöneldi. Bu da satışlarımıza olumlu yansıdı"