Mobilya sektörüne İzmir dopingi

Modeko Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı, Fuar İzmir’de 33’üncü kez kapılarını açtı. Fuarın açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2021 yılında tüm zamanların rekorunu kıran mobilya ihracatının 2022 yılında da sektöre İzmir’den verilen destekle yeni bir rekorun kırılacağından şüphesinin olmadığını kaydetti

FATİH ÖZKILINÇ- Mobilya sektörünün kalbinin attığı Modeko 33. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı, Fuar İzmir’de kapılarını açtı. 2-6 Mart tarihleri arasında Efor Fuarcılık ve Nobel Expo işbirliğinde gerçekleştirilen fuarın açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter ve mobilya sektörü temsilcileri katıldı.

Rekor kıracağımızdan şüphemiz yok

Fuarın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Dünyanın dört bir yanından üreticilerimizi buluşturan MODEKO’da mobilya sektörünü ağırlamak bize büyük bir heyecan veriyor. Mobilya sektörü geniş istihdam sağlayan sektörlerden birisi. 4,3 milyar dolar ile 2021’de tüm zamanların rekorunu kıran mobilya ihracatı, bu yıl da başlangıcı hızla yaptı. 2022 yılında sektöre İzmir’den verdiğimiz destekle yeni bir rekorun kırılacağına şüphemiz yok. Elimizden ne geliyorsa büyük bir heyecanla yapmaya devam edeceğiz. Bu yıl 300’den fazla katılımcıyı, 700’den fazla markayı 62 bin metrekarelik alan içinde ağırlıyoruz. Fuarımızda 50 farklı ülkeden sektör temsilcileri bir araya gelecekler” dedi.

Hedef dünya mobilya ihracatının yüzde 5’i

Dünya genelinde 700 milyar dolarlık mobilya üretimi olduğunu kaydeden İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç ise “700 milyar dolarlık mobilya üretiminin 200 milyar doları uluslararası ticarete konu oluyor. ABD, İspanya, İtalya, Almanya ve İsveç gibi mobilya üretiminde gelişmiş ülkeler pazarın yüzde 51’ini tek elinde tutuyor. Türkiye mobilya ihracatında son 10 yılda 1.7 milyar dolardan 4.3 milyar dolara çıkarak dünya mobilya ihracatında sekizinci sırada yer alıyor. Hedefimiz dünya mobilya ticaretinin yüzde 5’i. Potansiyelimiz var, bunu başaracağız” diye konuştu.

Dış ticaret dengesine katkı sağlıyor

Mobilya ihracatında Türkiye’nin dünyada sekizinci sırada yer aldığını ancak hedefin ilk beş olduğunu vurgulayan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de sektörün ülkenin dış ticaret dengesine sağladığı katkıya dikkat çekti. Eskinazi, “Sektörümüz 1.5 milyar dolarlık dış ticaret fazlası veren sektörlerinin başında geliyor. Hammadde varlığı teknoloji kullanımı sektörün önemini artırmaktadır. 2020 yılında yüzde 4 büyüyen sektörde hissedebiliyoruz. Yaptığımız her hamle ülkemizin sürdürülebilir bir ekonomik büyüme standardını yakalamasını sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Sektöre ivme kazandırıyor

Mobilya sektörünün ihracatta yerli kaynakları en fazla kullanan sektörlerden bir olarak ekonomiye katkısını artırarak sürdürdüğünü belirten İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ise mobilya sektörünün yüksek istihdam potansiyeli ile ülke ekonomisine büyük destek sağladığını belirtti. Modeko’nun 33 yıldır mobilya sektörüne ivme kazandırdığını ifade eden Özpoyraz, fuarın gelecekte de en prestijli markaların yer alacağı, bir fuar olacağından hiçbir şüphelerinin olmadığını söyledi.