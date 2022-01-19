TÜRKİYE'DE EN SEVİLEN ÇORBA...
TÜRKİYE'DE EN SEVİLEN ÇORBA...
0
MİS KOKULU FESTİVAL
MİS KOKULU FESTİVAL
0
MUTLULUK İÇİN BU BESİNLERİ TÜKETİN
MUTLULUK İÇİN BU BESİNLERİ TÜKETİN
0
MOTORİN 14 LİRAYI GEÇTİ!
MOTORİN 14 LİRAYI GEÇTİ!
0

Motorin 14 lirayı da geçti!

Motorine bugünden geçerli olmak üzere 52 kuruş daha zam geldi. Son zamlarla birlikte motorinin litresi Ankara'da 13,82 liradan 14,34 liraya çıktı. İstanbul'da 13,75 liradan satılan motorin 14,27 liradan satılmaya başlanacak. İzmir'de ise motorin fiyatı 13,82 liradan 14,34 liraya yükseldi.

Motorin 14 lirayı da geçti!
19 Ocak 2022 Çarşamba 10:38

Petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte akaryakıt fiyatlarına da bugün zam gelmesi bekleniyordu. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) söz konusu zamla ilgili bilgilendirmeyi yaptı.

Buna göre bugünden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 52 kuruşluk pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış yapıldı.

Ankara'da ortalama 13,82 liradan satılan motorinin litre fiyatı 14,34 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul'da 13,75 liradan 14,27 liraya, İzmir'de ise 13,82 liradan 14,34 liraya çıktı.

Etiketler; #motorin #motorin fiyatı #motorin zam
Önceki Haber
3600 ek gösterge seçim mi bekliyor?
Sonraki Haber
Mutluluk için bu besinleri tüketin
Hükümete çağrı: Akaryakıttan ÖTV alınmasın!
Hükümete çağrı: Akaryakıttan ÖTV alınmasın!
0
Seçmen ekonominin kötü olduğu konusunda hemfikir
Seçmen ekonominin kötü olduğu konusunda hemfikir
0
EYMSİB Başkanı Hayrettin Uçak: Hedefimiz 1,5 milyar dolar ihracat
EYMSİB Başkanı Hayrettin Uçak: Hedefimiz 1,5 milyar dolar ihracat
0
Akaryakıt bayileri, en az yüzde 15 kar payı istiyor
Akaryakıt bayileri, en az yüzde 15 kar payı istiyor
0
ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları düşecek mi?
ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları düşecek mi?
0
Eskinazi: Bankalar yüksek orandan kredi kullandırıyor!
Eskinazi: Bankalar yüksek orandan kredi kullandırıyor!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.