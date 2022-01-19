Motorin 14 lirayı da geçti!

Motorine bugünden geçerli olmak üzere 52 kuruş daha zam geldi. Son zamlarla birlikte motorinin litresi Ankara'da 13,82 liradan 14,34 liraya çıktı. İstanbul'da 13,75 liradan satılan motorin 14,27 liradan satılmaya başlanacak. İzmir'de ise motorin fiyatı 13,82 liradan 14,34 liraya yükseldi.

Petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte akaryakıt fiyatlarına da bugün zam gelmesi bekleniyordu. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) söz konusu zamla ilgili bilgilendirmeyi yaptı.

Buna göre bugünden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 52 kuruşluk pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış yapıldı.

Ankara'da ortalama 13,82 liradan satılan motorinin litre fiyatı 14,34 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul'da 13,75 liradan 14,27 liraya, İzmir'de ise 13,82 liradan 14,34 liraya çıktı.