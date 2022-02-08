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Motorin 15 lirayı da geçti!

Motorin 15 lirayı da geçti!
08 Şubat 2022 Salı 08:28

Akaryakıt zamlarının sonu gelmiyor. Nerdeyse haftada iki kez benzin, motorin ve LPG'ye zam geliyor. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere yine motorine zam geldi. 80 kuruş gelen zamdan sonra motorin fiyatları 15 lirayı da geçti


Artan petrol fiyatlarıyla birlikte LPG otogaza perşembe günü gelen 40 kuruşluk zammın ardından motorinin litre fiyatına da gece yarısından geçerli olmak üzere zam yapıldı. Motorine litre başına 80 kuruşluk zam pompa fiyatlarına yansıyacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "08/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 80 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." ifadelerine yer verdi.

MOTORİNİN LİTRE FİYATI NE KADAR OLACAK?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 14,71 liradan satılan motorinin litre fiyatı 15,51 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 14,62 liradan 15,42 liraya, İzmir'de 14,71 liradan 15,51 liraya çıkacak.

Etiketler; #akaryakıt zammı #motorin #motorine 80 #benzin
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