Motorinden sonra benzine de indirim geldi!

Türkiye'de motorinin pompa fiyatına çarşamba günü 1 lira 55 kuruş, perşembe günü de 88 kuruş indirim yapılmıştı. Bu indirimlerin ardından benzin fiyatlarında da indirim beklentisi oluştu. Brent petrolün düşüş trendine girmesiyle bu gece yarısından itibaren benzine 80 kuruş indirim geldi. Buna göre; benzinin litre fiyatı İstanbul'da 19,81 liradan 19,01 liraya, Ankara ve İzmir'de 19,92 liradan 19,11 liraya düştü.



Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 130 doların üzerini gören brent petrol, diyalog çabalarının oluşması sonrası petrolün varili 104 dolara kadar düştü. Buna bağlı olarak Türkiye'de çarşamba günü motorinin litre fiyatına 1 lira 55 kuruş indirim geldi. Düşüş trendi devam edince perşembe gününden itibaren motorinin litre fiyatına 88 kuruşluk bir indirim daha yansıdı.

Bu indirimlerin ardından benzinde de aynı beklenti oluştu. Brent petrolün düşüş trendine girmesiyle bu gece yarısından itibaren benzine 80 kuruş indirim geldi.

İndirimin ardından benzinin litre fiyatı, İstanbul'da 19,81 liradan 19,01 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 19,92 liradan 19,11 liraya düştü.