Motorinden sonra benzine de indirim geliyor!

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Motorinde yapılan 92 kuruşluk indirim gece yarısından itibaren fiyatlara yansırken, son dönemde art arda gelen zam haberleriyle araç sahiplerinin keyfini kaçıran benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 50 kuruş indirim gelmesi bekleniyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Motorinde yapılan 92 kuruşluk indirim gece yarısından itibaren fiyatlara yansıdı. Benzinde ise bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 50 kuruş indirim bekleniyor. BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK? 27 Temmuz Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak indirimle birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 22 lira 23 kuruşa gerileyecek. AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR? Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.