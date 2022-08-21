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Motorinden sonra bir zam da bezine!

Motorinden sonra bir zam da bezine!
21 Ağustos 2022 Pazar 08:00

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Son dönemde motorine gelen üst üste zamların ardından 80 kuruşluk bir zam da benzine geliyor.


Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle petrol piyasasında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları da sürekli değişkenlik göstermeye devam ediyor. 18 Ağustos Perşembe günü motorine 79 kuruş zam, benzine 83 kuruş indirim, 20 Ağustos Cumartesi günü ise motorine 1 lira 7 kuruş zam gelmişti. Üst üste gelen fiyat artışlarının ardından akaryakıta bir zam daha göründü.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre; pazartesi gece yarısından itibaren benzinin litresi 80 kuruş artacak. Fiyat değişikliği, pompaya yansıyacak.

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 21 lira 13 kuruşa, İzmir'de 21 lira 24 kuruşa, Ankara'da ise 21 lira 26 kuruşa çıkacak.

Etiketler; #benzin #zam
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