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Motorinden sonra şimdi de benzin ve LPG'ye indirim geliyor

Motorine iki gün üst üste gelen indirimden sonra şimdi de benzin ve LPG'ye indirim geliyor. Benzin fiyatında bu geceden itibaren 2 lira 13 kuruşluk indirim beklenirken, LPG'ye ise 1 lira 71 kuruş indirim gelecek

Motorinden sonra şimdi de benzin ve LPG'ye indirim geliyor
01 Temmuz 2022 Cuma 08:43

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını takibe devam ediyor.

Sözcü’nün sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzinde 2 lira 13 kuruş, otogazda 1 lira 71 kuruş düşecek.

Son günlerde döviz kurlarında ve uluslararası ürün fiyatında kaydedilen düşüş, bugünkü indirimlerde etkili oldu.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Bu geceki indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 25,17 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 25,29 TL’ye gerileyecek.

Otogazın litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul’da 10,69 TL’ye, Ankara’da 10,66 TL’ye, İzmir’de 10,56 TL’ye gerileyecek. Otogaz fiyatları, bayiler arasında belirgin farklar gösterebiliyor.

29-30 Haziran tarihlerinde de motorine toplamda 3 lira 34 kuruşluk indirim gelmişti. Bu gece motorinde fiyat değişimi olmayacak.

Motorinin litresi yaklaşık olarak İstanbul’da 26,64 TL, Ankara’da 26,75 TL, İzmir’de 26,77 TL fiyatla satılıyor.

Etiketler; #motorin #benzin indirim #lpg indirim #otogaz indirim
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