Motorine 2 lira 38 kuruş indirim geldi!

Motorinin litre fiyatına dün gece yarısından itibaren 2 lira 38 kuruş indirim yapıldı. Petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle benzin ve motorine bu gece de indirim bekleniyor.

Motorine dün gece indirim geldi. Petrol fiyatlarının düşüşe geçmesiyle motorinin litre fiyatına 2 lira 38 kuruş indirim yapıldı. Fiyatlar dün gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.

Böylece motorinin fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 22 lira 87 kuruştan 20 lira 53 kuruşa indi. Fuel Oil ve kalorifer yakıtında da indirim yapıldı.

Fuel Oil litre başı 16,73 TL’den 16,28 TL’ye gerilerken kalorifer yakıtı ise litre başı 18,26 TL’den 18,14 TL’ye geriledi.

BU GECE DE İNDİRİM BEKLENİYOR

Petrol fiyatları Mart başında çıktığı 130 dolar seviyesinden dört gün önce başlayan düşüşle beraber 109 dolara gerilemişti. Bugün ise brent petrol varil başına 102 dolar seviyesine geriledi. Petrol fiyatlarındaki indirim akaryakıt fiyatlarına da yansımaya başladı.

Petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle benzin ve motorine bu gece de indirim gelmesi bekleniyor.

ZAM FIRTINASI YAŞANMIŞTI

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle yükselen petrol fiyatları yüzünden akaryakıt fiyatlarına geçtiğimiz haftalarda birbiri ardına zamlar gelmişti. 8 Mart’ta uygulanan son zamlarla beraber benzinde 1 lira 7 kuruş, motorinde ise 1 lira 59 kuruşluk bir artış yapılmıştı.

Böylelikle benzinin litresi İstanbul’da 20,35 liraya yükselmiş; motorinin litresi ise İstanbul’da 22,87 liraya yükselmişti. Son olarak 9 Mart Çarşamba günü motorinin litre fiyatına 2,25, benzinin litre fiyatına ise 0,79 TL daha zam geleceği duyurulmuştu. Ancak bu zam son anda iptal edilmişti.

PETROL FİYATLARI DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Tamamlanmış petrol ürünleri ham petrolden rafine edildiği için, ham petrolün fiyatının artması durumunda tüm tamamlanmış ürünlerin fiyatları da artıyor. Petrol fiyatlarının gevşemesi ise tersi yönde etki yapıyor. Ancak petroldeki mevcut fiyatlamanın ne kadar süreceği henüz belirsiz.