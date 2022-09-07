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Motorine 8 Eylül'den itibaren geçerli olacak indirim geliyor

Motorine 8 Eylül'den itibaren geçerli olacak indirim geliyor
07 Eylül 2022 Çarşamba 09:20

Akaryakıtta bir zam bir indirim gelmeye devam ediyor. Araç sahiplerinin artık kafası karışırken, 8 Eylül'den itibaren motorine 1 lira 14 kuruş indirim geleceği öğrenildi


Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Motorinde bugün pompaya yansıyan 77 kuruşluk zammın ardından keyif veren bir gelişme yaşandı. 8 Eylül Perşembe gününden itibaren motorin grubunda 1 lira 14 kuruşluk indirim gerçekleşecek.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 24 lira 80 kuruşa düşecek.

Etiketler; #akaryakıt #motorin #indirim
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