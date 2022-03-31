Brent petrol fiyatının düşmesi ile motorine bir indirim daha geldi. Dün 1 lira 55 kuruşluk indirimden sonra bugün de motorinin fiyatı 88 kuruş düştü. İzmir'de motorin fiyatı 21,29 lira oldu

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 121 doları gören brent petrol, diyalog çabalarının oluşması sonrası petrolün varili 110 dolara kadar düştü. Buna bağlı olarak Türkiye'de dün motorinin litre fiyatına 1 lira 55 kuruş indirim geldi. Düşüş trendi devam edince bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 88 kuruşluk bir indirim daha yansıdı.

İndirimin ardından motorinin litre fiyatı, İstanbul'da 22,09 liradan 21,21 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 22,17 liradan 21,29 liraya düştü.