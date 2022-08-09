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Motorine bir indirim daha geliyor!

Motorine bir indirim daha geliyor!
09 Ağustos 2022 Salı 18:31

Petrolün varil fiyatlarının son 6 ayın en düşük seviyesini görmesi sonrası 10 Ağustos çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 1 liralık indirim bekleniyor

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrolde dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. 100 dolardan 92 dolara gerileyen brent petrol, son 6 ayın en düşük seviyesini gördü. Bu gelişme sonrası akaryakıta geçtiğimiz günlerde çifte indirim gelmişti. Benzinin litresi 2 lira 23 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 15 kuruş düşmüştü.

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR


Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Bu kez de 10 Ağustos çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 1 liralık indirim bekleniyor.

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