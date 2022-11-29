Motorine bir indirim daha geliyor!

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün pompaya yansıyan 82 kuruşluk indirimin ardından motorine bu gece yarısından itibaren 58 kuruşluk bir indirim daha bekleniyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Motorinde 82 kuruşluk indirim gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansırken, 30 Kasım Çarşamba gününden geçerli olmak üzere 58 kuruşluk bir indirim daha bekleniyor.