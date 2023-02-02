Motorine bir indirim daha geliyor!

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün itibarıyla pompaya yansıyan 1 lira 2 kuruşluk indirimin ardından motorine 3 Şubat Cuma günü gece yarısından sonra 65 kuruşluk bir indirim daha geliyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Bugün itibarıyla 1 lira 2 kuruşluk indirimin pompaya yansıdığı motorine 3 Şubat Cuma günü gece yarısından sonra 65 kuruşluk yeni bir indirim daha geliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.