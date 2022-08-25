Motorine bir zam daha! 26 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak!

Akaryakıt fiyatlarına üst üste zam gelmeye devam ediyor. Motorine bu geceden itibaren 2 hafta içindeki 5. zam gelecek. Alınan bilgiye göre motorinin fiyatının 87 kuruş daha artacağı belirtildi

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Son dönemde gelen zamlarla araç sahiplerinin keyfini iyiden iyiye kaçıran motorine bu gece yarısından itibaren son 2 haftadaki 5. zammın gelmesi beklenirken, litre fiyatı 87 kuruş daha artacak.