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Motorine bir zam daha! İzmir'de 30 liraya yükselecek!

Dün gece motorine 1 lira 27 kuruş zam gelmişti. Motorine bu gece 80 kuruş daha zam geleceği öğrenildi

Motorine bir zam daha! İzmir'de 30 liraya yükselecek!
16 Haziran 2022 Perşembe 09:44

Döviz kurları ve enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle akaryakıta zam yağmuru sürüyor.  Dün gece 1 lira 27 kuruş zamlanan motorine bu gece bir zam daha geliyor.

Sözcü'nün aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 80 kuruş artacak.

Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 29,88 TL'ye, Ankara'da 29,99 TL'ye, İzmir'de 30 TL'ye yükselecek. Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 27,44 TL’ye, Ankara'da 27,55 TL'ye, İzmir'de 27,56 TL'ye satılıyor.

Etiketler; #motorin #motorin zam #izmir #motorin 30
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