70 LİRALIK YOLA 200 LİRA İSTEDİ
70 LİRALIK YOLA 200 LİRA İSTEDİ
0
HEYKELE RUJLU SALDIRI!
HEYKELE RUJLU SALDIRI!
0
MİLLİ YÜZÜCÜYE HAPİS İSTEMİ
MİLLİ YÜZÜCÜYE HAPİS İSTEMİ
0
BU DA VOSVOS KARAVAN!
BU DA VOSVOS KARAVAN!
0

Motorine bu gece de zam geliyor!

Motorine bu gece de zam geliyor!
19 Ağustos 2022 Cuma 10:41

Dün 77 kuruş zam gelen motorine bir zam daha bekleniyor. Alınan bilgiye göre motorin bu gece yarısından itibaren 1 lira 7 kuruş daha zamlanacak

Petrol ve dolar kurundaki artış motorinde zammı beraberinde getiriyor.

Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 7 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Motorine önceki gece de 77 kuruş zam gelmişti.

Benzinde ise bu gece fiyat değişimi beklenmiyor.

Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 25,02 TL’ye, Ankara’da 25,13 TL’ye, İzmir’de 25,15 TL’ye yükselecek.

Benzinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul’da 20,33 TL, Ankara’da 20,46 TL ve İzmir’de 20,45 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

Etiketler; #motorin #zam
Önceki Haber
Derya Büyükuncu'ya Erdoğan'a hakaretten 8 yıl hapis istemi!
Sonraki Haber
Konak'ta doğalgaz bacaları ve engelli kaldırma platformlarına denetim
Dikili'ye 5 milyarlık yatırım! 3 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak!
Dikili'ye 5 milyarlık yatırım! 3 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak!
0
Merkez Bankası faiz düşürdü, dolar yükselişe geçti! Siyasilerden tepki geldi!
Merkez Bankası faiz düşürdü, dolar yükselişe geçti! Siyasilerden tepki geldi!
0
Tüm dünya faiz arttırırken, Merkez Bankası düşüşe gitti!
Tüm dünya faiz arttırırken, Merkez Bankası düşüşe gitti!
0
Benzine indirim motorine zam bekleniyor!
Benzine indirim motorine zam bekleniyor!
0
Dün zam iptal edilmişti, bugün ise motorine yine zam bekleniyor!
Dün zam iptal edilmişti, bugün ise motorine yine zam bekleniyor!
0
TÜİK'e göre işsiz sayısı 43 bin kişi azaldı!
TÜİK'e göre işsiz sayısı 43 bin kişi azaldı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.