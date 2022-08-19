Motorine bu gece de zam geliyor!

Dün 77 kuruş zam gelen motorine bir zam daha bekleniyor. Alınan bilgiye göre motorin bu gece yarısından itibaren 1 lira 7 kuruş daha zamlanacak

Petrol ve dolar kurundaki artış motorinde zammı beraberinde getiriyor.

Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 7 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Motorine önceki gece de 77 kuruş zam gelmişti.

Benzinde ise bu gece fiyat değişimi beklenmiyor.

Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 25,02 TL’ye, Ankara’da 25,13 TL’ye, İzmir’de 25,15 TL’ye yükselecek.

Benzinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul’da 20,33 TL, Ankara’da 20,46 TL ve İzmir’de 20,45 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.