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Motorine bu kez büyük zam geliyor!

Motorine bu kez büyük zam geliyor!
02 Aralık 2022 Cuma 09:50

Motorine üst üste gelen indirimlerden sonra şimdi ise zam geliyor. Bu gece yarısından itibaren motorinin 1 lira 16 kuruş zamlanacağı öğrenildi


Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Son dönemde art arda gelen indirim haberlerinin ardından bu kez araç sahiplerinin keyfini kaçıracak okkalı bir zam yolda. 3 Aralık Cumartesi gününden itibaren motorin fiyatlarına 1 lira 16 kuruş zam geliyor. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Etiketler; #motorin #zam
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