Motorine bu kez indirim geliyor! 22 Ekim'den itibaren geçerli olacak!

Brent petrol fiyatındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına da zam veya indirim olarak yansıyor. Geçtiğimiz hafta art arda gelen zamların ardından bu kez de gece yarısından itibaren motorine 1 lira 7 kuruşluk bir indirim gelmesi bekleniyor.

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatlarında da sürekli değişkenlik yaşanıyor.

Geçtiğimiz hafta art arda gelen zamlardan sonra bu kez ise vatandaşları bir nebze olsun rahatlatacak bir indirim haberi geldi. Bu gece yarısından itibaren; motorine 1 lira 7 kuruşluk indirim geliyor. Benzin ise aynı fiyattan satılmaya devam edecek.