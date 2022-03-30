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Motorine büyük indirim geldi!

Motorine büyük indirim geldi!
30 Mart 2022 Çarşamba 08:38

Motorine bugünden itibaren geçerli olmak üzere indirim geldi. 1 lira 55 kuruşluk indirim sonrası İzmir'de motorin fiyatı 23,72 liradan 22,17 liraya düştü

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 121 doları gören brent petrol, diyalog çabalarının oluşması sonrası petrolün varili 110 dolara kadar düştü. Bugünden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 55 kuruş indirim geldi.

İndirimin ardından motorinin litre fiyatı, İstanbul'da 23,64 liradan 22,09 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 23,72 liradan 22,17 liraya düştü.

Etiketler; #motorin #motorin fiyatı #motorin indirim #izmir
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