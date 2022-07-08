Motorine önce indirim sonra zam!

Motorine bugünden geçerli olmak üzere 2 lira 10 kuruş indirim gelmişti. Şimdi ise 81 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Motorine, cumartesi günü 81 kuruş zam bekleniyor.

Motorin grubunda gece yarısından itibaren yansıyan 2,10 TL'lik indirim kararının ardından bir kez daha zam haberi geldi.

NTV'nin haberine göre, cumartesi gününden geçerli olmak üzere motorine 81 kuruş zam yapılması bekleniyor. Benzin fiyatında ise bir değişiklik beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,56 liradan satılıyor. Beklenen zammın gerçekleşmesi durumunda motorin fiyatı 25,37'ye yükselecek. Benzinin litresi ise ortalama 25,2 liradan satılıyor.