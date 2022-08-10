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Motorine şimdi de zam geliyor!

Motorine şimdi de zam geliyor!
10 Ağustos 2022 Çarşamba 17:32

Dün gece 1 lira indirim yapılan motorine bu gece zam geliyor. Motorinin fiyatı, 11 Ağustos Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 81 kuruş artacak.


Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatlarındaki oynaklık devam ediyor. Dün gece motorine yapılan 1 liralık indirim araç sahiplerini sevindirirken bu gece için yine zam haberi geldi.

11 Ağustos Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 81 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşecek. Zam, pompa satış fiyatlarına yansıyacak. Benzinde ise bugün fiyat değişimi olmayacak. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 23,15 TL'ye, Ankara'da 23,26 TL'ye, İzmir'de 23,28 TL'ye yükselecek.

Etiketler; #motorin #motorin fiyatı #zam
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