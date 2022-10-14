Motorine yeniden zam geliyor!

Akaryakıta gelen indirim kısa sürdü. Sektör kaynakları, cumayı cumartesiye bağlayan gece motorine 1 lira zam geleceğini bildirdi.

Genova Petrol Borsası’ndaki yükseliş üzerine motorine zam bekleniyor. Geçen hafta motorin miktarı 6 günde 4 defa arttı. Bu hafta başında yapılan ilk seferde 1,10 Türk Lirası, ikinci sefer 1,39 Türk Lirası, üçüncü sefer 1,53 Türk Lirası, dördüncü sefer ise 1,39 Türk Lirası mazot litre fiyatına zamlandı. Altı günde dört zamla bir litre motorinin fiyatı 24 liradan 28 liraya yükseldi.

Üst üste zammın geldiği motorin fiyatına dün 2 TL 13 kuruş gelen indirim haberi yüzleri güldürmüştü. Ancak akaryakıtta indirim kısa sürdü. Genova Petrol Borsası’ndaki yükseliş üzerine motorine zam bekleniyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, motorin fiyatına yeni bir zam hesaplandı.

Üst üste gelen zamlar, motorin fiyatını toplamda 5 TL 39 kuruş birden artırmıştı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre cumayı cumartesiye bağlayan gece motorine 1 lira zam geleceği öğrenildi.